Меган Маркл с запозданием отметила свой день рождения с подругами

4 августа ей исполнилось 42 года. День праздника она провела со своим супругом, принцем Гарри. Возлюбленные отправились на свидание в один из ресторанов калифорнийского города Монтесито.Накануне Меган решила еще раз отметить день рождения. Для этого она встретилась с подругами - писательницей Клео Уэйд и стилисткой Кади Ли, которая и опубликовала их совместное фото на странице своего блога.В кадре девушки позировали в естественных образах и без макияжа. Примечательно, что и герцогиня Сассекская Меган решила отказаться в этот день от косметики.«Запоздалое празднование дня рождения с прекрасными музами», — подписала снимок стилистка.Стоит отметить, что на прошлой неделе папарацци заметили жену принца Гарри на прогулке по улицам Калифорнии. Репортеры разглядели тогда на Меган, которая в жаркую погоду нарядилась в пальто, антистрессовый пластырь.