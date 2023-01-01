Меган Маркл с запозданием отметила свой день рождения с подругами

Накануне Меган решила еще раз отметить день рождения. Для этого она встретилась с подругами - писательницей Клео Уэйд и стилисткой Кади Ли, которая и опубликовала их совместное фото на странице своего блога.
В кадре девушки позировали в естественных образах и без макияжа. Примечательно, что и герцогиня Сассекская Меган решила отказаться в этот день от косметики.
«Запоздалое празднование дня рождения с прекрасными музами», — подписала снимок стилистка.
Стоит отметить, что на прошлой неделе папарацци заметили жену принца Гарри на прогулке по улицам Калифорнии. Репортеры разглядели тогда на Меган, которая в жаркую погоду нарядилась в пальто, антистрессовый пластырь.