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Меган Маркл с запозданием отметила свой день рождения с подругами

Сегодня, 12:43
В начале этого месяца герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечала свой день рождения.

Меган Маркл с запозданием отметила свой день рождения с подругами
4 августа ей исполнилось 42 года. День праздника она провела со своим супругом, принцем Гарри. Возлюбленные отправились на свидание в один из ресторанов калифорнийского города Монтесито.

Накануне Меган решила еще раз отметить день рождения. Для этого она встретилась с подругами - писательницей Клео Уэйд и стилисткой Кади Ли, которая и опубликовала их совместное фото на странице своего блога.

Меган Маркл с запозданием отметила свой день рождения с подругами


В кадре девушки позировали в естественных образах и без макияжа. Примечательно, что и герцогиня Сассекская Меган решила отказаться в этот день от косметики.

«Запоздалое празднование дня рождения с прекрасными музами», — подписала снимок стилистка.

Стоит отметить, что на прошлой неделе папарацци заметили жену принца Гарри на прогулке по улицам Калифорнии. Репортеры разглядели тогда на Меган, которая в жаркую погоду нарядилась в пальто, антистрессовый пластырь.

Меган Маркл с запозданием отметила свой день рождения с подругами

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Ключевые слова: Меган Маркл, Клео Уэйд, Кади Ли, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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