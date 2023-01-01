Возлюбленная сына Стивена Сигала раскрыла подробности их романа

Тогда возлюбленных заметили на романтическом свидании в одном московском ресторане. Парочка не спешила комментировать свои отношения, однако недавно «Краса России-2015» все-таки решила сделать исключение.Айрин Данилова дала интервью журналистам издания KP.RU и рассказала, что она уже год встречается с Сигалом-младшим.Фотомодель призналась, что испытала растерянность после совместных фото из ресторана. Они с Домиником первое время не планировали афишировать свои отношения.«Нам хотелось уюта и уединения, чтобы насладиться этим моментом вдвоем. Время шло, наши отношения развивались, и вот Доминик подтвердил, что мы вместе», — поделилась Данилова.Айрин рассказала и о знакомстве с Домиником Сигалом. По ее словам, судьбоносная встреча произошла на закрытом светском мероприятии в столице. Молодой человек тогда жил в Москве, а модель в Дубае. Сигал-младший подошел к ней познакомиться и обсудить рабочие вопросы, так как ранее ему рекомендовали блог Даниловой как рекламную площадку для его бизнеса.