Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Возлюбленная сына Стивена Сигала раскрыла подробности их романа

Сегодня, 13:17
В марте этого года стало известно о романе модели Айрин Даниловой с сыном американского актера Стивена Сигала - Домиником.

Возлюбленная сына Стивена Сигала раскрыла подробности их романа
Тогда возлюбленных заметили на романтическом свидании в одном московском ресторане. Парочка не спешила комментировать свои отношения, однако недавно «Краса России-2015» все-таки решила сделать исключение.

Айрин Данилова дала интервью журналистам издания KP.RU и рассказала, что она уже год встречается с Сигалом-младшим.

Возлюбленная сына Стивена Сигала раскрыла подробности их романа


Фотомодель призналась, что испытала растерянность после совместных фото из ресторана. Они с Домиником первое время не планировали афишировать свои отношения.

«Нам хотелось уюта и уединения, чтобы насладиться этим моментом вдвоем. Время шло, наши отношения развивались, и вот Доминик подтвердил, что мы вместе», — поделилась Данилова.

Возлюбленная сына Стивена Сигала раскрыла подробности их романа


Айрин рассказала и о знакомстве с Домиником Сигалом. По ее словам, судьбоносная встреча произошла на закрытом светском мероприятии в столице. Молодой человек тогда жил в Москве, а модель в Дубае. Сигал-младший подошел к ней познакомиться и обсудить рабочие вопросы, так как ранее ему рекомендовали блог Даниловой как рекламную площадку для его бизнеса.

← Меган Маркл с запозданием отметила св...

Ключевые слова: Айрин Данилова, Доминик Сигал, olganews

Количество просмотров: 819
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Сын Стивена Сигала закрутил роман с победительницей конкурса «Краса России»
Анастасия Решетова намекнула на новые романтические отношения
Лиза Арзамасова объяснила, почему не комментирует свои отношения с Ильей Авербухом
Кэти Топурия тайно встречается с Гуфом
Жена Брюса Уиллиса рассказала о проблемах, связанных с его деменцией В феврале этого года «крепкому орешку» Брюсу Уиллису поставили страшный диагноз - лобно-височная деменция.
Данила Козловский поделился редким снимком с 3-летней дочкой от Ольги Зуевой В последнее время актер Данила Козловский редко выходит в свет.
56-летняя Сальма Хайек попала в объективы папарацци на отдыхе с мужем-миллиардером Актриса Сальма Хайек сейчас отдыхает в мексиканском городке Лос-Кабос.
Возлюбленная сына Стивена Сигала раскрыла подробности их романа В марте этого года стало известно о романе модели Айрин Даниловой с сыном американского актера Стивена Сигала - Домиником.
Меган Маркл с запозданием отметила свой день рождения с подругами В начале этого месяца герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечала свой день рождения.
Мать Тимати поделилась архивными фото с сыном в честь его 40-летия 15 августа рэп-исполнитель Тимати отмечал свой юбилей - ему исполнилось 40 лет.
Сергей зверев включил сына в список нежелательных наследников В 2000-х годах Сергей Зверев стал появляться на публике с мальчиком, рассказывая, что это его родной сын.
Молодой муж Бритни Спирс подал на развод Накануне западные СМИ облетела громкая новость о разводе Бритни Спирс с молодым мужем Сэмом Асгари.
Наталия Медведева впервые рассказала, почему ушла из Comedy Woman 38-летняя Наталия Медведева запомнилась зрителям как одна из участниц Comedy Woman.
Муж Елены Блиновской пожаловался на финансовые трудности Недавно в сети появилась информация, что у Елены Блиновской было арестовано имущество на сумму 64 миллиарда рублей.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.