Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в странном образе обратилась к мужу в его день рождения

Сегодня, 09:59
27-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер уже три года счастлива в браке с певцом Джо Джонасом.

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в странном образе обратилась к мужу в его день рождения
Возлюбленные поженились летом 2019 года и уже успели стать родителями двоих детей.

15 августа участник группы Jonas Brothers праздновал свой 34-й день рождения. В честь этого особенного дня Софи опубликовала на странице в своих социальных сетях совместное фото. В кадре, который был сделан в домашней обстановке, супруги позировали в одинаковых полосатых пижамах.

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в странном образе обратилась к мужу в его день рождения


«Красавчик, с днем рождения!» — лаконично обратилась Тернер к имениннику.

Поклонники пары присоединились к поздравлениям Софи и отметили, что вместе они выглядят просто превосходно: «Красивые люди, очень подходят друг другу!», «С днем рождения, Джо! Ты лучший!», «Вы оба красавчики, ура!».

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в странном образе обратилась к мужу в его день рождения

← Александра Рогова удивили упреки Леры...

Ключевые слова: Софи Тёрнер, Джо Джонас, olganews

Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Софи Тёрнер и Джо Джонас празднуют рождение первенца
Софи Тернер в средневековой фотосессии для The Edit
Софи Тёрнер в стильном фотосете для Sunday Times Style
Софи Тёрнер
Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия Несколько дней назад старшая дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса праздновала свой день рождения.
Певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее признание в алкоголизме Месяц назад 40-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) сделала откровенное признание.
Андрей Малахов поделился снимками Лады Дэнс из больницы Две недели назад Лада Дэнс попала в ДТП в результате чего получила серьезные травмы.
Сэм Асгари подтвердил новости о разводе с Бритни Спирс Вчера СМИ облетела новость о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся спустя 14 месяцев брака.
22-летний сын Александра Малинина Фрол сделал предложение новой возлюбленной 22-летний сын Александра Малинина объявил о радостных переменах в жизни.
28-летняя Саша Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улице Актриса Саша Бортич этим летом дважды попадала в неприятные ситуации.
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в странном образе обратилась к мужу в его день рождения 27-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер уже три года счастлива в браке с певцом Джо Джонасом.
Александра Рогова удивили упреки Леры Кудрявцевой Недавно Александр Рогов составил список самых безвкусно одетых знаменитостей, куда попала Лера Кудрявцева.
Алена Водонаева высказалась о разводе Бритни Спирс Сегодня СМИ облетели новости о том, что муж Бритни Спирс ушел от нее и подал на развод.
Лера Кудрявцева ответила на критику Александра Рогова Недавно в беседе с Настей Ивлеевой Александр Рогов составил список самых безвкусно одетых, по его мнению, знаменитостей.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.