Звезда «Игры престолов» Софи Тернер в странном образе обратилась к мужу в его день рождения

Возлюбленные поженились летом 2019 года и уже успели стать родителями двоих детей.15 августа участник группы Jonas Brothers праздновал свой 34-й день рождения. В честь этого особенного дня Софи опубликовала на странице в своих социальных сетях совместное фото. В кадре, который был сделан в домашней обстановке, супруги позировали в одинаковых полосатых пижамах.«Красавчик, с днем рождения!» — лаконично обратилась Тернер к имениннику.Поклонники пары присоединились к поздравлениям Софи и отметили, что вместе они выглядят просто превосходно: «Красивые люди, очень подходят друг другу!», «С днем рождения, Джо! Ты лучший!», «Вы оба красавчики, ура!».