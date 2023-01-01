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28-летняя Саша Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улице

Сегодня, 10:10
Актриса Саша Бортич этим летом дважды попадала в неприятные ситуации.

28-летняя Саша Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улице
В своем Telegram-канале звезда комедии «Я худею» пожаловалась на приставания мужчин на улице, а также на «сальные высказывания» в свой адрес.

По словам Александры, первый случай произошел во время съемок в Санкт-Петербурге. Незнакомец назвал ее классной и заявил, что «не зря самоудовлетворялся, глядя на нее».

28-летняя Саша Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улице


Второй подобный инцидент случился, когда Бортич провожала ребенка в сад. Девушка написала в блоге, что ей «хотелось помыться».

Однако реакция фолловеров оказалась неоднозначной. Некоторые написали, что Саша, вероятно, сама спровоцировала мужчин своим откровенным нарядом.

28-летняя Саша Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улице


Прочитав комментарии, Бортич сильно удивилась и даже расстроилась. Она подчеркнула, что может одеваться как хочет и в целом не собирается оправдывать подобное поведение инстинктами, откровенностью одежды и чем-либо еще.

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Ключевые слова: Саша Бортич, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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