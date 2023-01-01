28-летняя Саша Бортич пожаловалась на приставания мужчин на улице

В своем Telegram-канале звезда комедии «Я худею» пожаловалась на приставания мужчин на улице, а также на «сальные высказывания» в свой адрес.По словам Александры, первый случай произошел во время съемок в Санкт-Петербурге. Незнакомец назвал ее классной и заявил, что «не зря самоудовлетворялся, глядя на нее».Второй подобный инцидент случился, когда Бортич провожала ребенка в сад. Девушка написала в блоге, что ей «хотелось помыться».Однако реакция фолловеров оказалась неоднозначной. Некоторые написали, что Саша, вероятно, сама спровоцировала мужчин своим откровенным нарядом.Прочитав комментарии, Бортич сильно удивилась и даже расстроилась. Она подчеркнула, что может одеваться как хочет и в целом не собирается оправдывать подобное поведение инстинктами, откровенностью одежды и чем-либо еще.