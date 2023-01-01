Александра Рогова удивили упреки Леры Кудрявцевой

Ведущей это не понравилось, и она резко высказалась о стилисте в запрещенной социальной сети. Рогова выпад Кудрявцевой удивил. Стилист заявил, что не хотел никого обидеть и не думал, что к его мнению так отнесутся."Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после "Обзоров луков звезд" русские селебрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали... Короче, "Обзоры луков звезд" — это юмористический формат, где я и мои гости обсуждаем образы и одежду, не переходя на личности и не преследуя цели обидеть! Стиль — тонкое понятие — кому-то нравится, а кому-то нет. И вообще, попасть в мои обзоры — большая честь!" - написал стилист.Надо отдать ему должное, Рогов попросил своих подписчиков не оскорблять Кудрявцеву. А она же, наоборот, поделилась в сторис критикой своих друзей в его адрес.