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Александра Рогова удивили упреки Леры Кудрявцевой

Вчера, 17:38
Недавно Александр Рогов составил список самых безвкусно одетых знаменитостей, куда попала Лера Кудрявцева.

Александра Рогова удивили упреки Леры Кудрявцевой
Ведущей это не понравилось, и она резко высказалась о стилисте в запрещенной социальной сети. Рогова выпад Кудрявцевой удивил. Стилист заявил, что не хотел никого обидеть и не думал, что к его мнению так отнесутся.

Александра Рогова удивили упреки Леры Кудрявцевой


"Шоу-бизнес реально так серьезно к себе относится? Теперь понятно, почему после "Обзоров луков звезд" русские селебрити на нас обижаются! Я был уверен, что они одеваются, чтобы с них угорали и их обсуждали... Короче, "Обзоры луков звезд" — это юмористический формат, где я и мои гости обсуждаем образы и одежду, не переходя на личности и не преследуя цели обидеть! Стиль — тонкое понятие — кому-то нравится, а кому-то нет. И вообще, попасть в мои обзоры — большая честь!" - написал стилист.

Александра Рогова удивили упреки Леры Кудрявцевой


Надо отдать ему должное, Рогов попросил своих подписчиков не оскорблять Кудрявцеву. А она же, наоборот, поделилась в сторис критикой своих друзей в его адрес.

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Ключевые слова: julianews, Лера Кудрявцева, Александр Рогов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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