22-летний сын Александра Малинина Фрол сделал предложение новой возлюбленной

Как оказалось, Фрол Малинин решился на серьезный шаг и сделал предложение руки и сердца своей новой возлюбленной.Ранее мы писали, что звездный наследник около 3 лет находился в отношениях с балериной Анастасией Ужанской. Однако буквально в начале августа выяснилось, что с ней он расстался и уже успел найти новую избранницу - Софью Городницкую. Девушка учится в МГИМО и планирует стать юристом по международным делам.За последний месяц Фрол и Софья объездили половину Европы, и теперь находятся в Италии. Именно там сын Александра Малинина и решил сделать любимой предложение руки и сердца. На странице личного блога Городницкой появилось новое фото и подпись к нему.«16.08.23 для нас теперь особенный день. В городе любви и искусства, когда мы гуляли по коридорам Уффици, громко смеясь, обсуждая искусство, нашу жизнь, будущее, у картины Сандро Боттичелли ''Рождение Венеры'' родилась новая история — наша, только для нас двоих», — написала Софья.Стоит отметить, что сестра новоиспеченного жениха Устинья тоже выходит замуж за англичанина Зака.Поэтому теперь Александр и Эмма Малинины будут готовиться сразу к двум торжествам.