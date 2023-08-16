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22-летний сын Александра Малинина Фрол сделал предложение новой возлюбленной

Сегодня, 10:58
22-летний сын Александра Малинина объявил о радостных переменах в жизни.

22-летний сын Александра Малинина Фрол сделал предложение новой возлюбленной
Как оказалось, Фрол Малинин решился на серьезный шаг и сделал предложение руки и сердца своей новой возлюбленной.

Ранее мы писали, что звездный наследник около 3 лет находился в отношениях с балериной Анастасией Ужанской. Однако буквально в начале августа выяснилось, что с ней он расстался и уже успел найти новую избранницу - Софью Городницкую. Девушка учится в МГИМО и планирует стать юристом по международным делам.

22-летний сын Александра Малинина Фрол сделал предложение новой возлюбленной


За последний месяц Фрол и Софья объездили половину Европы, и теперь находятся в Италии. Именно там сын Александра Малинина и решил сделать любимой предложение руки и сердца. На странице личного блога Городницкой появилось новое фото и подпись к нему.

22-летний сын Александра Малинина Фрол сделал предложение новой возлюбленной


«16.08.23 для нас теперь особенный день. В городе любви и искусства, когда мы гуляли по коридорам Уффици, громко смеясь, обсуждая искусство, нашу жизнь, будущее, у картины Сандро Боттичелли ''Рождение Венеры'' родилась новая история — наша, только для нас двоих», — написала Софья.

Стоит отметить, что сестра новоиспеченного жениха Устинья тоже выходит замуж за англичанина Зака.

22-летний сын Александра Малинина Фрол сделал предложение новой возлюбленной


Поэтому теперь Александр и Эмма Малинины будут готовиться сразу к двум торжествам.

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Ключевые слова: Фрол Малинин, Александр Малинин, Эмма Малинина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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