Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия

16 августа Румер Уиллис исполнилось 35 лет. В честь важной и круглой даты мама именинницы трогательно обратилась к ней на странице своего блога.Деми опубликовала несколько архивных фото. Сначала актриса разместила снимок, который был сделан около 30-ти лет назад на праздновании одного из дней рождения Румер.На втором черно-белом кадре мама и дочка запечатлены вместе с практически одинаковыми стрижками.Далее Мур опубликовала уже свежее фото, которое было сделано во время недавних родов Румер.«Ты принесла глубину и смысл в мою жизнь и дала любовь, о которой я никогда не знала. Теперь ты здесь, моя малышка, со своим ребенком, который дал еще больший смысл, волшебство и любовь во все наши жизни. Я так горжусь тобой», — подписала она фото.Напомним, Румер Уиллис впервые стала мамой 18 апреля этого года. Она родила дочку Луэтту Айли Томас Уиллис от солиста музыкальной группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса.