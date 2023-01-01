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Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия

Сегодня, 15:35
Несколько дней назад старшая дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса праздновала свой день рождения.

Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия
16 августа Румер Уиллис исполнилось 35 лет. В честь важной и круглой даты мама именинницы трогательно обратилась к ней на странице своего блога.

Деми опубликовала несколько архивных фото. Сначала актриса разместила снимок, который был сделан около 30-ти лет назад на праздновании одного из дней рождения Румер.

Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия


На втором черно-белом кадре мама и дочка запечатлены вместе с практически одинаковыми стрижками.

Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия


Далее Мур опубликовала уже свежее фото, которое было сделано во время недавних родов Румер.

Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия


«Ты принесла глубину и смысл в мою жизнь и дала любовь, о которой я никогда не знала. Теперь ты здесь, моя малышка, со своим ребенком, который дал еще больший смысл, волшебство и любовь во все наши жизни. Я так горжусь тобой», — подписала она фото.

Напомним, Румер Уиллис впервые стала мамой 18 апреля этого года. Она родила дочку Луэтту Айли Томас Уиллис от солиста музыкальной группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса.

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Ключевые слова: Деми Мур, Румер Уиллис, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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