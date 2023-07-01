Певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее признание в алкоголизме

На странице своего блога звезда опубликовала видео, в котором рассказала поклонникам, что страдает от серьезной алкогольной зависимости.Многие тогда осудили певицу, посчитав, что она совершенно не думает о своих дочках: 8-летней Марии и 14-летней Александре. Однако в новом интервью изданию «СтарХит» Марина призналась, что всячески старалась отгородить младшую от каких-либо переживаний, поэтому травмы у нее не случилось. А вот со старшей оказалось не так просто.«А Саша, конечно, все понимала, осознавала, пыталась не разговаривать со мной. Я при этом ей всегда повторяла – главное, чтобы тебе это не стало интересно. Когда я отправилась лечиться, дочь меня поддержала, придала уверенности, что у меня все получится», – рассказала Марина.По словам певицы, она очень переживала еще и за репутацию 14-летней Александры, которая может столкнуться с насмешками от сверстников. Поэтому перед тем, как записать то самое видео-признание, Абросимова позвонила дочери и спросила у нее совет по этому поводу. Девочка встала на сторону мамы, и артистка очень благодарная ей за это.