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Певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее признание в алкоголизме

Сегодня, 15:05
Месяц назад 40-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) сделала откровенное признание.

Певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее признание в алкоголизме
На странице своего блога звезда опубликовала видео, в котором рассказала поклонникам, что страдает от серьезной алкогольной зависимости.

Многие тогда осудили певицу, посчитав, что она совершенно не думает о своих дочках: 8-летней Марии и 14-летней Александре. Однако в новом интервью изданию «СтарХит» Марина призналась, что всячески старалась отгородить младшую от каких-либо переживаний, поэтому травмы у нее не случилось. А вот со старшей оказалось не так просто.

Певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее признание в алкоголизме


«А Саша, конечно, все понимала, осознавала, пыталась не разговаривать со мной. Я при этом ей всегда повторяла – главное, чтобы тебе это не стало интересно. Когда я отправилась лечиться, дочь меня поддержала, придала уверенности, что у меня все получится», – рассказала Марина.

Певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее признание в алкоголизме


По словам певицы, она очень переживала еще и за репутацию 14-летней Александры, которая может столкнуться с насмешками от сверстников. Поэтому перед тем, как записать то самое видео-признание, Абросимова позвонила дочери и спросила у нее совет по этому поводу. Девочка встала на сторону мамы, и артистка очень благодарная ей за это.

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Ключевые слова: МакSим, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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