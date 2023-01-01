60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой

18 апреля старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер родила им внучку Луэтту, которой вчера исполнился месяц. Накануне актриса отпраздновала день матери со своей семьей и решила поделиться снимками с новорожденной малышкой.На черных-белых фотографиях 60-летняя актриса позирует в леопардовом бикини около бассейна, прижимая к груди девочку.Деми также поделилась кадром, на котором она обнимает свою дочь Румер во время родов, и архивный кадр 1988 года, на котором сама Мур беременна Румер.«Круговорот жизни. С днем ​​матери!» — подписала она серию снимков.Напомним, Румер Уиллис впервые стала матерью весной этого года. У нее и ее возлюбленного, участника группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса, родилась дочь Луэтта Исли. Румер тогда делилась снимками с домашних родов, на которых присутствовали отец ребенка и Деми Мур.«Луэтта Айли Томас Уиллис. Ты – настоящая магия. Родилась дома 18 апреля. Ты для нас больше, чем можно было мечтать», — подписала фотографию Уиллис.