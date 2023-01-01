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60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой

Сегодня, 09:38
В серии снимков также были и архивные кадры.

60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой
18 апреля старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер родила им внучку Луэтту, которой вчера исполнился месяц. Накануне актриса отпраздновала день матери со своей семьей и решила поделиться снимками с новорожденной малышкой.

60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой


На черных-белых фотографиях 60-летняя актриса позирует в леопардовом бикини около бассейна, прижимая к груди девочку.

60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой


Деми также поделилась кадром, на котором она обнимает свою дочь Румер во время родов, и архивный кадр 1988 года, на котором сама Мур беременна Румер.

60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой


«Круговорот жизни. С днем ​​матери!» — подписала она серию снимков.

60-летняя актриса Деми Мур опубликовала новую фотографию с новорожденной внучкой


Напомним, Румер Уиллис впервые стала матерью весной этого года. У нее и ее возлюбленного, участника группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса, родилась дочь Луэтта Исли. Румер тогда делилась снимками с домашних родов, на которых присутствовали отец ребенка и Деми Мур.

«Луэтта Айли Томас Уиллис. Ты – настоящая магия. Родилась дома 18 апреля. Ты для нас больше, чем можно было мечтать», — подписала фотографию Уиллис.

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Ключевые слова: Деми Мур, Румер Уиллис, Брюс Уиллис, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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