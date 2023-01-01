Ксения Собчак наглядно опровергла слухи о своей беременности

Многие считали, что светская львица находится в интересном положении. Она и сама, к слову, будто специально провоцировала эти обсуждения, публикуя фото лишь верхней части своего тела.Три дня назад Собчак, вероятно, решила поставить точку в вопросе о своей якобы беременности. Телеведущая отправилась отдыхать на средиземноморское побережье вместе с сыном Платоном, который родился в браке с Максимом Виторганом.На странице личного блога Ксения выложила новое фото, на котором предстала перед поклонниками в раздельном купальнике.«Переходим к водным процедурам», — подписала она снимок.Однако кадр в бикини показался подписчикам неубедительным. Некоторые посчитали, что Собчак уже успела родить ребенка и пока скрывает его от общественности, а другие даже расстроились, не увидев округлившийся живот: «Жаль, что вы не беременна. Хотелось бы, чтобы у вас еще был ребенок», «Не верьте ей, это старое фото», «Ксения, вы случайно не поправились?», «Стало быть, не беременна».