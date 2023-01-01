Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына

Несколько дней назад на странице Оксаны появилось новое видео, на котором блогерша запечатлела реакцию малыша на потасовку родителей.
3-летний Давид наблюдал за тем, как его отец говорит о маме не очень приятные вещи.
«Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая», — сказал муж Самойловой.
По реакции ребенка было заметно, что он не ожидал услышать такие слова от отца. Давид принялся обнимать и утешать свою маму, и признался, что очень любит ее.
«Ну как можно быть таким милым?!» — прокомментировала Оксана.
Родители больше не могли смотреть на переживания малыша и признались ему, что это всего лишь шутка. Однако фолловеры Самойловой посчитали розыгрыш достаточно злым и выразили свое недовольство в комментариях.