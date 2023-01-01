Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына

Многодетная мама не раз признавалась, что младший ребенок Давид - самый добрый и ласковый из всех ее детей. Сердце модели буквально тает, когда малыш проявляет свою любовь.Несколько дней назад на странице Оксаны появилось новое видео, на котором блогерша запечатлела реакцию малыша на потасовку родителей.3-летний Давид наблюдал за тем, как его отец говорит о маме не очень приятные вещи.«Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая», — сказал муж Самойловой.По реакции ребенка было заметно, что он не ожидал услышать такие слова от отца. Давид принялся обнимать и утешать свою маму, и признался, что очень любит ее.«Ну как можно быть таким милым?!» — прокомментировала Оксана.Родители больше не могли смотреть на переживания малыша и признались ему, что это всего лишь шутка. Однако фолловеры Самойловой посчитали розыгрыш достаточно злым и выразили свое недовольство в комментариях.