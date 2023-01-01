Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына

Сегодня, 11:33
35-летняя Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе воспитывают троих дочерей и сына.

Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына
Многодетная мама не раз признавалась, что младший ребенок Давид - самый добрый и ласковый из всех ее детей. Сердце модели буквально тает, когда малыш проявляет свою любовь.

Несколько дней назад на странице Оксаны появилось новое видео, на котором блогерша запечатлела реакцию малыша на потасовку родителей.

Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына


3-летний Давид наблюдал за тем, как его отец говорит о маме не очень приятные вещи.

«Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая», — сказал муж Самойловой.

По реакции ребенка было заметно, что он не ожидал услышать такие слова от отца. Давид принялся обнимать и утешать свою маму, и признался, что очень любит ее.

Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына


«Ну как можно быть таким милым?!» — прокомментировала Оксана.

Родители больше не могли смотреть на переживания малыша и признались ему, что это всего лишь шутка. Однако фолловеры Самойловой посчитали розыгрыш достаточно злым и выразили свое недовольство в комментариях.

← Наталья Рудова прокомментировала нов...

Ключевые слова: Джиган, Оксана Самойлова, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Оксана Самойлова заявила, что сын - самый умный из её детей
Рэпер Джиган изменяет Оксане Самойловой с любовницей
Джиган арендовал ЦСК арену для сюрприза Оксане Самойловой и дочерей
Оксану Самойлову осудили за макияж 9-летней дочери Ариелы
Ксения Собчак наглядно опровергла слухи о своей беременности 41-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак в начале этого лета оказалась в эпицентре новой волны слухов.
Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына 35-летняя Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе воспитывают троих дочерей и сына.
Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс Второй день в СМИ активно обсуждается предстоящий развод Бритни Спирс и Сэма Асгари.
Анна Хилькевич прокомментировала слухи о своей беременности Несколько дней назад Анна Хилькевич повеселилась на вечеринке по случаю дня рождения Нюши.
Григорий Лепс заявил, что может стать отцом еще раз 61-летний Григорий Лепс неохотно комментирует свою личную жизнь.
Мать Бритни Спирс осудила Сэма Асгари Сегодня Сэм Асгари подтвердил новости о своем разводе с Бритни Спирс.
Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия Несколько дней назад старшая дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса праздновала свой день рождения.
Певица МакSим рассказала о реакции дочерей на ее признание в алкоголизме Месяц назад 40-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) сделала откровенное признание.
Андрей Малахов поделился снимками Лады Дэнс из больницы Две недели назад Лада Дэнс попала в ДТП в результате чего получила серьезные травмы.
Сэм Асгари подтвердил новости о разводе с Бритни Спирс Вчера СМИ облетела новость о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся спустя 14 месяцев брака.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.