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Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу

Сегодня, 12:26
Несколько дней назад на YouTube-канале Насти Ивлеевой появилось новое видео, которое сразу же подверглось жесткой критике общественности.

Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу
Дело в том, что гостья блогерши Алена Жигалова в буквальном смысле съела морскую свинку. Интернет-пользователи обвинили экс-ведущую телепередачи «Орел и решка» в жестоком обращении с животными и даже предложили ее «отменить».

В конечном итоге Ивлеева удалила видео со своего канала, но прокомментировать скандал решила лишь накануне. В своем телеграм-канале блогерша извинилась перед зрителями и отметила, что «целиком и полностью признает проступок», добавив, что команда и авторы здесь «ни при чем».

Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу


По словам Насти, животное поступило к ним на площадку из специализированного магазина в замороженном виде.

«Как бы мы ни хотели обратного, их используют в качестве корма для различных пресмыкающихся, это совершенно законно. Признаюсь, ввиду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило», — написала она.

Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу


Блогерша отметила, что видео она удалила не в попытке «замести следы», а потому, что она полностью признала эту ошибку. В скором времени Ивлеева пообещала снова опубликовать выпуск, но уже без эпизода с мертвой морской свинкой.

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Ключевые слова: Настя Ивлеева, Алена Жигалова, olganews

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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