Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу

Дело в том, что гостья блогерши Алена Жигалова в буквальном смысле съела морскую свинку. Интернет-пользователи обвинили экс-ведущую телепередачи «Орел и решка» в жестоком обращении с животными и даже предложили ее «отменить».В конечном итоге Ивлеева удалила видео со своего канала, но прокомментировать скандал решила лишь накануне. В своем телеграм-канале блогерша извинилась перед зрителями и отметила, что «целиком и полностью признает проступок», добавив, что команда и авторы здесь «ни при чем».По словам Насти, животное поступило к ним на площадку из специализированного магазина в замороженном виде.«Как бы мы ни хотели обратного, их используют в качестве корма для различных пресмыкающихся, это совершенно законно. Признаюсь, ввиду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило», — написала она.Блогерша отметила, что видео она удалила не в попытке «замести следы», а потому, что она полностью признала эту ошибку. В скором времени Ивлеева пообещала снова опубликовать выпуск, но уже без эпизода с мертвой морской свинкой.