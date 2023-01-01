Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу

В конечном итоге Ивлеева удалила видео со своего канала, но прокомментировать скандал решила лишь накануне. В своем телеграм-канале блогерша извинилась перед зрителями и отметила, что «целиком и полностью признает проступок», добавив, что команда и авторы здесь «ни при чем».
По словам Насти, животное поступило к ним на площадку из специализированного магазина в замороженном виде.
«Как бы мы ни хотели обратного, их используют в качестве корма для различных пресмыкающихся, это совершенно законно. Признаюсь, ввиду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило», — написала она.
Блогерша отметила, что видео она удалила не в попытке «замести следы», а потому, что она полностью признала эту ошибку. В скором времени Ивлеева пообещала снова опубликовать выпуск, но уже без эпизода с мертвой морской свинкой.