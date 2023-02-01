Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Возлюбленный Ани Лорак показал своих детей от прошлых отношений

Сегодня, 13:08
44-летняя певица Ани Лорак (Каролина Куек) в феврале этого года рассекретила свои новые отношения.

Возлюбленный Ани Лорак показал своих детей от прошлых отношений
Избранником артистки стал 46-летний испанец Исаак Виджраку, который является терапевтом и инструктором по йоге. В 2002 году мужчина стал победителем конкурса «Мистер Испания».

Каролина, воспитывающая 12-летнюю дочку Софию от Мурата Налчаджиоглу, уже успела познакомить ее с новым возлюбленным. Однако представил ли Исаак своих детей, которых, к слову, двое, пока не известно. Накануне Виджраку опубликовал на странице своего блога трогательное фото со взрослой 20-летней дочерью и 3-летним сыном. В публикации мужчина признался, что совершенно не был готов к их появлению на свет.

Возлюбленный Ани Лорак показал своих детей от прошлых отношений


«Я так горжусь, что они выбрали меня своим отцом. 20 лет назад я не был уверен, что смогу все сделать правильно со своей большой девочкой, и три года назад у меня была такая же мысль с моим младшим. Пока, думаю, у меня не так плохо получилось», - написал он.

Напомним, Ани Лорак рассекретила свои новые отношения в День всех влюбленных в 2023 году.

Возлюбленный Ани Лорак показал своих детей от прошлых отношений


Артистка тогда впервые выложила совместное фото с Исааком. Известно, что познакомились они, когда инструктор по йоге пригласил артистку на свой треннинг. Пообщавшись поближе, у них начался роман.

← Настя Ивлеева прокомментировала скан...

Ключевые слова: Исаак Виджраку, Ани Лорак, olganews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ани Лорак поделилась снимками с отдыха с новым возлюбленным Исааком Виджраку
Ани Лорак отпраздновала день рождения дочери с новым возлюбленным и шикарным тортом
Бойфренд Ани Лорак показал свою взрослую дочь и трогательно поздравил ее с днем рождения
Ани Лорак впервые за долгое время разоткровенничалась о личной жизни
7-летняя дочка Виктории Дайнеко запечатлела маму в голубом купальнике 36-летняя победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко сейчас находится в Крыму.
Возлюбленный Ани Лорак показал своих детей от прошлых отношений 44-летняя певица Ани Лорак (Каролина Куек) в феврале этого года рассекретила свои новые отношения.
Настя Ивлеева прокомментировала скандал с морской свинкой, которую Алена Жигалова съела на ее шоу Несколько дней назад на YouTube-канале Насти Ивлеевой появилось новое видео, которое сразу же подверглось жесткой критике общественности.
Ксения Собчак наглядно опровергла слухи о своей беременности 41-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак в начале этого лета оказалась в эпицентре новой волны слухов.
Рэпер Джиган обидел свою жену Оксану Самойлову на глазах у 3-летнего сына 35-летняя Оксана Самойлова и рэпер Джиган вместе воспитывают троих дочерей и сына.
Наталья Рудова прокомментировала новости о разводе Бритни Спирс Второй день в СМИ активно обсуждается предстоящий развод Бритни Спирс и Сэма Асгари.
Анна Хилькевич прокомментировала слухи о своей беременности Несколько дней назад Анна Хилькевич повеселилась на вечеринке по случаю дня рождения Нюши.
Григорий Лепс заявил, что может стать отцом еще раз 61-летний Григорий Лепс неохотно комментирует свою личную жизнь.
Мать Бритни Спирс осудила Сэма Асгари Сегодня Сэм Асгари подтвердил новости о своем разводе с Бритни Спирс.
Деми Мур трогательно обратилась к старшей дочери Румер Уиллис в день ее 35-летия Несколько дней назад старшая дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса праздновала свой день рождения.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.