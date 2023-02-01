Возлюбленный Ани Лорак показал своих детей от прошлых отношений

Избранником артистки стал 46-летний испанец Исаак Виджраку, который является терапевтом и инструктором по йоге. В 2002 году мужчина стал победителем конкурса «Мистер Испания».Каролина, воспитывающая 12-летнюю дочку Софию от Мурата Налчаджиоглу, уже успела познакомить ее с новым возлюбленным. Однако представил ли Исаак своих детей, которых, к слову, двое, пока не известно. Накануне Виджраку опубликовал на странице своего блога трогательное фото со взрослой 20-летней дочерью и 3-летним сыном. В публикации мужчина признался, что совершенно не был готов к их появлению на свет.«Я так горжусь, что они выбрали меня своим отцом. 20 лет назад я не был уверен, что смогу все сделать правильно со своей большой девочкой, и три года назад у меня была такая же мысль с моим младшим. Пока, думаю, у меня не так плохо получилось», - написал он.Напомним, Ани Лорак рассекретила свои новые отношения в День всех влюбленных в 2023 году.Артистка тогда впервые выложила совместное фото с Исааком. Известно, что познакомились они, когда инструктор по йоге пригласил артистку на свой треннинг. Пообщавшись поближе, у них начался роман.