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7-летняя дочка Виктории Дайнеко запечатлела маму в голубом купальнике

Сегодня, 14:41
36-летняя победительница «Фабрики звёзд-5» Виктория Дайнеко сейчас находится в Крыму.

7-летняя дочка Виктории Дайнеко запечатлела маму в голубом купальнике
В рабочую поездку на суперфинал международного конкурса «АвторА!» певица отправилась вместе со своей 7-летней дочкой Лидией.

В преддверии выступления артистка решила немного отдохнуть, поэтому, взяв наследницу с собой, отправилась на пляж. На странице личного блога Виктории появилось новое фото, которое, по ее словам, было сделано дочкой. В кадре Дайнеко позировала в голубом бикини и без макияжа.

7-летняя дочка Виктории Дайнеко запечатлела маму в голубом купальнике


«Дочь сказала, надо выложить. Она старалась», — подписала снимок певица.

Напомним, Виктория Дайнеко растит единственную дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана.

7-летняя дочка Виктории Дайнеко запечатлела маму в голубом купальнике


Девочка родилась в 2015 году, а спустя пару лет артистка объявила о разводе. Звезда сцены признавалась ранее, что очень нуждалась в поддержке супруга после рождения наследницы, но со всеми проблемами ей приходилось справляться самой.

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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