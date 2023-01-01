7-летняя дочка Виктории Дайнеко запечатлела маму в голубом купальнике

В рабочую поездку на суперфинал международного конкурса «АвторА!» певица отправилась вместе со своей 7-летней дочкой Лидией.В преддверии выступления артистка решила немного отдохнуть, поэтому, взяв наследницу с собой, отправилась на пляж. На странице личного блога Виктории появилось новое фото, которое, по ее словам, было сделано дочкой. В кадре Дайнеко позировала в голубом бикини и без макияжа.«Дочь сказала, надо выложить. Она старалась», — подписала снимок певица.Напомним, Виктория Дайнеко растит единственную дочь от барабанщика Дмитрия Клеймана.Девочка родилась в 2015 году, а спустя пару лет артистка объявила о разводе. Звезда сцены признавалась ранее, что очень нуждалась в поддержке супруга после рождения наследницы, но со всеми проблемами ей приходилось справляться самой.