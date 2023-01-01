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Подруга Мадонны выложила честное фото с празднования юбилея певицы

Сегодня, 12:44
Королеве сцены исполнилось 65 лет.

Подруга Мадонны выложила честное фото с празднования юбилея певицы
В среду, 16 августа, американская поп-исполнительница Мадонна праздновала свой юбилей. Одной из самых богатых и знаменитых певиц современности исполнилось 65 лет. Столь важный праздник звезда сцены провела в кругу близких друзей, забронировав для них личный самолет в столицу Португалии - Лиссабон.

Подруга Мадонны выложила честное фото с празднования юбилея певицы


На странице в социальных сетях близкой подруги Мадонны появилось новое фото с праздника. Агент по поиску талантов Маха Дахил запечатлела себя вместе с именинницей за столиком в ресторане. Певица позировала на снимке в черно-белом платье и высоких перчатках с перьями. Образ дополнил макияж с акцентом на глаза.

Подруга Мадонны выложила честное фото с празднования юбилея певицы


«С днем ​​​​рождения, моя дорогая сестра, «невеста, вышедшая замуж за изумление». Я дорожу тобой», — подписала снимок подруга артистки.

Маха опубликовала фото, не использовав фильтры и сглаживания, что и поспешили отметить поклонники Мадонны. Многие посчитали, что артистке не нужна никакая ретушь, которой она так любит злоупотреблять, выкладывая снимки на странице своего блога.

← Телеведущая Ксения Бородина решила ка...

Ключевые слова: Мадонна, Маха Дахил, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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