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Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике

Сегодня, 11:37
36-летняя актриса Настасья Самбурская сейчас нежится на турецком курорте в городе Белек.

Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике
Звезда сериала «Универ. Новая общага» с радостью демонстрирует поклонникам свое тело на новых пляжных фото.

Накануне артистка опубликовала свежий снимок в купальнике. В кадре Настасья позировала в бассейне в ярко-алом бикини, а рядом с ней плавал поднос с угощениями. Помимо завтрака поклонники заметили у непьющей Самбурской бутылку шампанского, которая охлаждалась в ведерке со льдом.

Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике


«Второй год сюда езжу, беру номер в лагуне, с выходом бассейн», — подписала фото актриса.

Поклонники Настасьи новые снимки оценили и оставили ей множество приятных комментариев. Однако вопрос про бутылку некоторые пользователи задать все-таки решили: «Отличная фигура!», «Все купальники и цвета идут!», «Вау, в бассейне завелась русалка», «А бутылка зачем, ты же не пьешь?», «Ты же такое не ешь!».

Стоит отметить, что фолловеры Самбурской не просто так возмутились содержимым подноса. Дело в том, что актриса регулярно рассказывает в своем блоге о том, что ведет здоровый образ жизни. Она отказалась от вредных продуктов и пагубных привычек, а также недавно даже брала аскезу на сахар.

Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике

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Ключевые слова: Настасья Самбурская, olganews

Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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