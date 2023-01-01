Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике

Звезда сериала «Универ. Новая общага» с радостью демонстрирует поклонникам свое тело на новых пляжных фото.Накануне артистка опубликовала свежий снимок в купальнике. В кадре Настасья позировала в бассейне в ярко-алом бикини, а рядом с ней плавал поднос с угощениями. Помимо завтрака поклонники заметили у непьющей Самбурской бутылку шампанского, которая охлаждалась в ведерке со льдом.«Второй год сюда езжу, беру номер в лагуне, с выходом бассейн», — подписала фото актриса.Поклонники Настасьи новые снимки оценили и оставили ей множество приятных комментариев. Однако вопрос про бутылку некоторые пользователи задать все-таки решили: «Отличная фигура!», «Все купальники и цвета идут!», «Вау, в бассейне завелась русалка», «А бутылка зачем, ты же не пьешь?», «Ты же такое не ешь!».Стоит отметить, что фолловеры Самбурской не просто так возмутились содержимым подноса. Дело в том, что актриса регулярно рассказывает в своем блоге о том, что ведет здоровый образ жизни. Она отказалась от вредных продуктов и пагубных привычек, а также недавно даже брала аскезу на сахар.