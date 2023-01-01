16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути

У артистки осталась единственная дочь Вера Алдонина, которой сейчас уже 16 лет. Юная девушка решила пойти по стопам мамы и тоже занялась пением.Недавно звездная наследница дала интервью журналистам издания «Комсомольская правда» и рассказала, что мечтает поступить в театральный вуз с музыкальным направлением. На это ее вдохновила мама, однако повторять ее творческий путь Вера не собирается.«Я очень горжусь своей мамой — и как человеком, и как артисткой. Сравнений с ней ни в коем случае не боюсь, скорее наоборот, радуюсь им. Но мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Мне пока еще только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь», - сообщила она журналистам.По словам Алдониной, мама всегда останется для нее ориентиром, гордостью и абсолютным мастером своего дела. Сейчас звездной наследнице в реализации ее творческого потенциала помогает крестная - Лариса Долина.Вера даже приняла участие в ее концерте в «Крокус Сити Холл», они вместе исполнили песню «Телефонная книжка».