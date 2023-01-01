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16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути

Сегодня, 12:06
Более 4 лет назад ушла из жизни популярная певица Юлия Началова.

16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути
У артистки осталась единственная дочь Вера Алдонина, которой сейчас уже 16 лет. Юная девушка решила пойти по стопам мамы и тоже занялась пением.

Недавно звездная наследница дала интервью журналистам издания «Комсомольская правда» и рассказала, что мечтает поступить в театральный вуз с музыкальным направлением. На это ее вдохновила мама, однако повторять ее творческий путь Вера не собирается.

16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути


«Я очень горжусь своей мамой — и как человеком, и как артисткой. Сравнений с ней ни в коем случае не боюсь, скорее наоборот, радуюсь им. Но мне не хотелось бы превратиться просто в копию мамы. Она была уникальна, повторить ее не сможет никто. Мне пока еще только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь», - сообщила она журналистам.

По словам Алдониной, мама всегда останется для нее ориентиром, гордостью и абсолютным мастером своего дела. Сейчас звездной наследнице в реализации ее творческого потенциала помогает крестная - Лариса Долина.

16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути


Вера даже приняла участие в ее концерте в «Крокус Сити Холл», они вместе исполнили песню «Телефонная книжка».

← Отдыхающая в Турции Настасья Самбурск...

Ключевые слова: Вера Алдонина, Юлия Началова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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