Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне

Однако последняя публикация 27-летней владелицы бренда нижнего белья особенно насмешила ее подписчиков.В кадре экс-девушка популярного музыканта позировала хоть и без принца, но на белом коне. Анастасия распустила длинные волосы и облачилась в белоснежное платье.Свои фотографии Решетова сопроводила арабской пословицей, которая переводится как «Солнце постоянно делает пустыню. Только наоборот мы можем понять смысл вещей».Однако фолловеры Анастасии все-таки кое-что не поняли. Например, почему она совсем недавно говорила о принятии себя, а сейчас настолько сильно злоупотребила фотошопом: «Очень красиво, но во всем противоречие, топите за натуральность, за фото без масок и фильтров, но прибегаете к этому», «Перебрал фотограф в фотошопе», «Эффект бебифейс на максималках».Некоторые подписчики даже предположили, что снимки Решетовой были сделаны с помощью искусственного интеллекта. Сама модель не стала отвечать хейтерам, оставив их наедине со своими мыслями и поддерживающими лайками от других фолловеров.