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Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне

Сегодня, 12:47
Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова часто выкладывает новые фото в своем блоге.

Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне
Однако последняя публикация 27-летней владелицы бренда нижнего белья особенно насмешила ее подписчиков.

В кадре экс-девушка популярного музыканта позировала хоть и без принца, но на белом коне. Анастасия распустила длинные волосы и облачилась в белоснежное платье.

Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне


Свои фотографии Решетова сопроводила арабской пословицей, которая переводится как «Солнце постоянно делает пустыню. Только наоборот мы можем понять смысл вещей».

Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне


Однако фолловеры Анастасии все-таки кое-что не поняли. Например, почему она совсем недавно говорила о принятии себя, а сейчас настолько сильно злоупотребила фотошопом: «Очень красиво, но во всем противоречие, топите за натуральность, за фото без масок и фильтров, но прибегаете к этому», «Перебрал фотограф в фотошопе», «Эффект бебифейс на максималках».

Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне


Некоторые подписчики даже предположили, что снимки Решетовой были сделаны с помощью искусственного интеллекта. Сама модель не стала отвечать хейтерам, оставив их наедине со своими мыслями и поддерживающими лайками от других фолловеров.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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