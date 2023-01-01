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Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей

Сегодня, 12:53
Олег Абакумов, терапевт, пульмонолог и один из самых популярных российских врачей.

Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей
И совсем недавно в Москве прошла презентация его книги, которую по праву можно считать одной из самых полезных нон-фикшен книг о медицине, выпущенных в этом году — «Само не пройдёт. Симптомник по основным заболеваниям».

На презентации помимо представления книги и общения с поклонниками Абакумов провёл несколько диагностических консультаций: обсудил с читателями волнующие их симптомы и подсказал, какие следующие шаги им стоит предпринять. Именно этому и посвящена его новая, кстати, пятая по счёту, книга — благодаря «Симптомнику» каждый сможет понять, о чём говорят тревожащие его сигналы, которые подаёт тело, и узнать, к какому врачу следует обратиться за помощью.

Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей


В книге описаны самые разные симптомы, от головной боли и кашля до выпадения волос или слабости. А главное, Абакумов объясняет всё простым и понятным языком и рассказывает об эффективных методах лечения, используемых в доказательной медицине.

Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей


Пообщаться с любимым врачом и подписать книгу пришло несколько человек, в том числе некоторые его известные пациенты. Так, в вип-ложе были замечены Надин Серовски, Настя Pixy, Роман Жилин, Николай Баранов, Настя Годунова, Никита Серов и многие другие. И, конечно, рядом с автором была его семья. Олег признался, что невероятно ценит возможность разделить радость от успеха со своими родными.

Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей


Олег Абакумов — не просто звёздный врач с многотысячной армией поклонников в соцсетях. Он практикует более пяти лет, а во время коронавируса работал в так называемой красной зоне, за что даже получил знак «За мужество и доблесть в борьбе с COVID-19».

Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей

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Ключевые слова: Олег Абакумов

Количество просмотров: 897
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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