Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой

С тех пор время от времени 40-летняя артистка делится с поклонниками откровениями о жизни со спортсменом, а также выкладывает не менее пикантные фото с ним.Накануне в блоге Седоковой появился новый снимок с возлюбленным, который был сделан на пляже. Певица предстала в черном бикини, а ее супруг - в плавательных шортах. Анна запрыгнула на Яниса, нежно и одновременно страстно его поцеловав.В подписи к пикантному кадру артистка процитировала стихотворение Роберта Рождественского «Мы совпали с тобой».Комментарии к фотографиям Седокова закрыла, поэтому сложно понять, что о новых снимках думают ее поклонники.Кстати, не так давно в отношениях Анны и Яниса произошли серьезные проблемы, которые даже могли бы привести к расставанию.Певица рассказывала, что это из-за того, что они с Тиммой - два очень эмоциональных человека, поэтому часто ругаются, но быстро мирятся.