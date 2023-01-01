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Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой

Сегодня, 13:12
Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму осенью 2020 года.

Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой


С тех пор время от времени 40-летняя артистка делится с поклонниками откровениями о жизни со спортсменом, а также выкладывает не менее пикантные фото с ним.

Накануне в блоге Седоковой появился новый снимок с возлюбленным, который был сделан на пляже. Певица предстала в черном бикини, а ее супруг - в плавательных шортах. Анна запрыгнула на Яниса, нежно и одновременно страстно его поцеловав.

Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой


В подписи к пикантному кадру артистка процитировала стихотворение Роберта Рождественского «Мы совпали с тобой».

Комментарии к фотографиям Седокова закрыла, поэтому сложно понять, что о новых снимках думают ее поклонники.

Кстати, не так давно в отношениях Анны и Яниса произошли серьезные проблемы, которые даже могли бы привести к расставанию.

Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой


Певица рассказывала, что это из-за того, что они с Тиммой - два очень эмоциональных человека, поэтому часто ругаются, но быстро мирятся.

← Презентация новой книги Олега Абакумо...

Ключевые слова: Анна Седокова, Янис Тимма, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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