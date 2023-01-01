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Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру

Сегодня, 14:02
69-летний эстрадный композитор и певец Игорь Крутой нечасто делится снимками со своими детьми.

Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру
Однако недавно артист решил сделать исключение и выложил серию кадров с 20-летней дочерью Александрой.

Три дня назад на странице его блога появилась новая публикация с повзрослевшей наследницей. На снимках можно заметить, что девушка хоть и немного, но похожа на своего отца.

Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру


Звездные коллеги Крутого поспешили оставить множество комплиментов Александре. Юлианна Караулова, к примеру, отметила, что девушка выросла настоящей красоткой. А Сосо Павлиашвили написал про особенную связь дочерей с отцами. Игорь Николаев и Алсу оценили новые фото Игоря эмодзи в виде сердечек.

Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру


Напомним, Александра появилась на свет во втором браке артиста с Ольгой. Игорь познакомился с будущей женой в 1994 году на «Песне года» в США. Спустя 4 года возлюбленные сыграли свадьбу.

Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру


Крутой принял дочь жены от предыдущих отношений с Владимиром Буховером и воспитывал ее как родную. У артиста также есть сын Николай от первого брака и внебрачный наследник Яков, появившийся на свет от непродолжительного романа с экс-избранницей по имени Ирина.

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Ключевые слова: Игорь Крутой, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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