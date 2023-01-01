Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру

Однако недавно артист решил сделать исключение и выложил серию кадров с 20-летней дочерью Александрой.Три дня назад на странице его блога появилась новая публикация с повзрослевшей наследницей. На снимках можно заметить, что девушка хоть и немного, но похожа на своего отца.Звездные коллеги Крутого поспешили оставить множество комплиментов Александре. Юлианна Караулова, к примеру, отметила, что девушка выросла настоящей красоткой. А Сосо Павлиашвили написал про особенную связь дочерей с отцами. Игорь Николаев и Алсу оценили новые фото Игоря эмодзи в виде сердечек.Напомним, Александра появилась на свет во втором браке артиста с Ольгой. Игорь познакомился с будущей женой в 1994 году на «Песне года» в США. Спустя 4 года возлюбленные сыграли свадьбу.Крутой принял дочь жены от предыдущих отношений с Владимиром Буховером и воспитывал ее как родную. У артиста также есть сын Николай от первого брака и внебрачный наследник Яков, появившийся на свет от непродолжительного романа с экс-избранницей по имени Ирина.