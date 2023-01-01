Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после

Вот и Анджелина Джоли пришла к этому состоянию. Правда, её "расставание" затянулось, так как уж очень долго у них с Брэдом Питтом длились судебные разбирательства.Но теперь этот этап в жизни завершён и Джоли решилась на обновление имиджа.На днях папарацци сделали фото актрисы на улицах Нью-Йорка со светлым цветом волос. За всю свою карьеру Анджелина красила волосы только для ролей в кино, но в обычной жизни предпочитала естественный каштановый оттенок.В Сети фанаты Джоли ликуют. Им новый облик Джоли пришёлся по душе. Критики моды и стиля также отмечают, что Энджи уже не выглядит так удручающе, как раньше.Может быть в душе Джоли наступила весна благодаря новому роману?