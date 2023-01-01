Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после

Но теперь этот этап в жизни завершён и Джоли решилась на обновление имиджа.
На днях папарацци сделали фото актрисы на улицах Нью-Йорка со светлым цветом волос. За всю свою карьеру Анджелина красила волосы только для ролей в кино, но в обычной жизни предпочитала естественный каштановый оттенок.
В Сети фанаты Джоли ликуют. Им новый облик Джоли пришёлся по душе. Критики моды и стиля также отмечают, что Энджи уже не выглядит так удручающе, как раньше.
Может быть в душе Джоли наступила весна благодаря новому роману?