Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после

Сегодня, 14:27
Говорят, что, когда женщина расстаётся с мужчиной - ей хочется срочно поменять имидж.

Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после
Вот и Анджелина Джоли пришла к этому состоянию. Правда, её "расставание" затянулось, так как уж очень долго у них с Брэдом Питтом длились судебные разбирательства.

Но теперь этот этап в жизни завершён и Джоли решилась на обновление имиджа.

Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после


Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после


На днях папарацци сделали фото актрисы на улицах Нью-Йорка со светлым цветом волос. За всю свою карьеру Анджелина красила волосы только для ролей в кино, но в обычной жизни предпочитала естественный каштановый оттенок.

Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после


В Сети фанаты Джоли ликуют. Им новый облик Джоли пришёлся по душе. Критики моды и стиля также отмечают, что Энджи уже не выглядит так удручающе, как раньше.

Может быть в душе Джоли наступила весна благодаря новому роману?

Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после


Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после

← Игорь Крутой показал повзрослевшую до...

Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 832
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Анджелина Джоли пошла на перемирие с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судебные разбирательства
Анджелина Джоли решила не конфликтовать с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли не позволяет детям встретить Новый год с Брэдом Питтом
YouTube-блогер Габар вновь удивил своих поклонников масштабным проектом На этот раз Габар поставил новый рекорд России.
Анджелина Джоли кардинально изменила цвет волос после Говорят, что, когда женщина расстаётся с мужчиной - ей хочется срочно поменять имидж.
Игорь Крутой показал повзрослевшую дочь Александру 69-летний эстрадный композитор и певец Игорь Крутой нечасто делится снимками со своими детьми.
Анна Седокова поделилась чувственной фотографией с мужем Янисом Тиммой Певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму осенью 2020 года.
Презентация новой книги Олега Абакумова о медицине собрала десятки звёздных гостей Олег Абакумов, терапевт, пульмонолог и один из самых популярных российских врачей.
Анастасию Решетову раскритиковали за новые фото на коне Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова часто выкладывает новые фото в своем блоге.
16-летняя дочь Юлии Началовой рассказала о своем творческом пути Более 4 лет назад ушла из жизни популярная певица Юлия Началова.
Отдыхающая в Турции Настасья Самбурская опубликовала фото в ярко-алом купальнике 36-летняя актриса Настасья Самбурская сейчас нежится на турецком курорте в городе Белек.
Папарацци запечатлели Джейсона Стетхэма и Рози Хантингтон-Уайтли на шоппинге Недавно в СМИ начали ходить слухи о том, что актер Джейсон Стетхэм и модель Рози Хантингтон-Уайтли планируют сыграть свадьбу.
Клава Кока рассказала поклонникам, как Егор Крид пытался отговорить ее от участия в любовном реалити «Сердце Клавы» Больше месяца назад стало известно о съемках нового телепроекта от канала «Пятница!» с участием Клавы Коки.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.