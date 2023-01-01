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Скарлетт Йоханссон приняла участие в завораживающей съемке для бренда украшений

Сегодня, 09:18
38-летняя американская актриса Скарлетт Йоханссон предпочитает не зависать в интернете.

Скарлетт Йоханссон приняла участие в завораживающей съемке для бренда украшений
Она одна из немногих звезд шоу-бизнеса, которая не ведет личную страницу в социальных сетях. Поэтому ее поклонники могут лицезреть любимицу лишь на фотографиях папарацци, либо на рекламных снимках.

Около недели назад Скарлетт приняла участие в модной съемке для бренда ювелирных украшений David Yurman. На кадрах в блоге магазина Йоханссон позировала в небесно-голубом длинном платье с глубоким вырезом на бедре. Стилисты сделали ей укладку с «влажным» эффектом, а визажисты нанесли на лицо звезды легкий макияж.

Скарлетт Йоханссон приняла участие в завораживающей съемке для бренда украшений


Разумеется, образ актрисы был дополнен большим количеством ювелирных украшений.

«Удваиваем гламур. Скарлетт Йоханссон расслабляется у бассейна», — написано на странице David Yurman.

В комментариях фанаты Скарлетт отметили, что фото получилось потрясающим, а она сама выглядит «очень естественно и красиво».

Напомним, сейчас актриса успешно совмещает семейные дела и работу. Йоханссон счастлива в браке с комиком Колином Джостом, который стал ее третьим супругом.

Скарлетт Йоханссон приняла участие в завораживающей съемке для бренда украшений


Вместе они воспитывают как общих детей - 2-летнего Космо и 8-летнюю Роуз, так и дочь актрисы от предыдущих отношений.

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Ключевые слова: Скарлетт Йоханссон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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