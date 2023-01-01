58-летняя Моника Беллуччи приняла участие в новой съемке для глянца (все фото)

58-летняя итальянская красотка приняла участие в съемках для журнала о моде Harper’s Bazaar.Перед объективом фотокамеры звезда предстала в непривычном для себя образе. Стилисты решили сделать Монике мокрую укладку. Сначала Белуччи снялась для обложки. Модель позировала в черном платье с пышными вставками из тюля.После актриса облачилась в белый топ и объемный серый жакет в полоску.На сайте издания указано, что в свои 58 лет Моника Беллуччи, которая впервые позирует для испанского Harper's Bazaar, является настоящим воплощением итальянской женщины.«Такой же элегантной, как и чувственной, такой же неподвластной времени, как и незабываемой», — указано на странице журнала.Предлагаем посмотреть все новые снимки Моники Беллуччи для испанской версии журнала Harper's Bazaar.