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58-летняя Моника Беллуччи приняла участие в новой съемке для глянца (все фото)

Сегодня, 09:31
Актриса и модель в очередной раз порадовала поклонников свежей фотосессией.

58-летняя Моника Беллуччи приняла участие в новой съемке для глянца (все фото)



58-летняя итальянская красотка приняла участие в съемках для журнала о моде Harper’s Bazaar.

58-летняя Моника Беллуччи приняла участие в новой съемке для глянца (все фото)


Перед объективом фотокамеры звезда предстала в непривычном для себя образе. Стилисты решили сделать Монике мокрую укладку. Сначала Белуччи снялась для обложки. Модель позировала в черном платье с пышными вставками из тюля.

58-летняя Моника Беллуччи приняла участие в новой съемке для глянца (все фото)


После актриса облачилась в белый топ и объемный серый жакет в полоску.

58-летняя Моника Беллуччи приняла участие в новой съемке для глянца (все фото)


На сайте издания указано, что в свои 58 лет Моника Беллуччи, которая впервые позирует для испанского Harper's Bazaar, является настоящим воплощением итальянской женщины.

«Такой же элегантной, как и чувственной, такой же неподвластной времени, как и незабываемой», — указано на странице журнала.

Предлагаем посмотреть все новые снимки Моники Беллуччи для испанской версии журнала Harper's Bazaar.

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Ключевые слова: Моника Беллуччи, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Harper's Bazaar

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