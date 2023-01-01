Моргенштерн* высказался по поводу взрослых видео своей новой девушки Елизаветы Василенко

Его новой подружкой стала 25-летняя украинская актриса и модель Елизавета Василенко, которая выкладывала откровенные фото и видео на сайты для взрослых, тем самым зарабатывая на жизнь.Накануне музыкант признался, что спокойно относится к этому пикантному опыту своей возлюбленной.«До того, как мы встретились, я помню, что доказывал пацанам, типа моя женщина будет девственницей, сидеть дома и вообще станет моей служанкой. Но, видите, сердцу не прикажешь», - поделился Алишер (настоящее имя музыканта).Стоит отметить, что сама Елизавета уверяет, что больше не ведет аккаунт на площадке для взрослых Onlyfans. По словам девушки, к этому она пришла из-за финансовых трудностей. Ну а теперь, судя по всему, потребности в зарабатывании денег таким образом у модели больше нет, ведь она съехалась с Моргенштерном*. На данный момент возлюбленные проживают в Дубае.