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Фарфоровая свадьба: Наташа Королева и Тарзан отметили 20 лет совместной жизни

Сегодня, 12:57
Наташа Королева вот уже 20 лет замужем за стриптизером Сергеем Глушко (Тарзан).

Фарфоровая свадьба: Наташа Королева и Тарзан отметили 20 лет совместной жизни
После ее развода с Игорем Николаевым, мало кто верил в искренность новых отношений с эпатажным танцором. Однако накануне возлюбленные отметили фарфоровую годовщину свадьбы, тем самым доказав хейтерам, что у них настоящая любовь.

На странице в социальных сетях певицы появились новые фото с супругом. Наташа надела летнее голубое платье в цветочек, фату и белые перчатки, а Сергей – военную форму. Дело в том, что танцор родился в семье военных и даже с отличием окончил Военный инженерный институт имени Можайского, получив звание старшего лейтенанта.

Фарфоровая свадьба: Наташа Королева и Тарзан отметили 20 лет совместной жизни


«Сбылась моя мечта. Через 20 лет я увидела своего мужа в форме», — подписала снимки певица.

После радостные супруги отправились в ЗАГС на Английской набережной.

Фарфоровая свадьба: Наташа Королева и Тарзан отметили 20 лет совместной жизни


Именно в этом месте 20 лет назад они зарегистрировали свой брак.

Фарфоровая свадьба: Наташа Королева и Тарзан отметили 20 лет совместной жизни


Стоит отметить, что три года назад в их семье произошел серьезный разлад. Объявилась любовница Тарзана, которая на всю страну рассказывала подробности романа с танцором. Однако Наташа смогла простить супруга, и им удалось сохранить брак.

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Ключевые слова: Наташа Королева, Сергей Глушко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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