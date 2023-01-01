Фарфоровая свадьба: Наташа Королева и Тарзан отметили 20 лет совместной жизни

На странице в социальных сетях певицы появились новые фото с супругом. Наташа надела летнее голубое платье в цветочек, фату и белые перчатки, а Сергей – военную форму. Дело в том, что танцор родился в семье военных и даже с отличием окончил Военный инженерный институт имени Можайского, получив звание старшего лейтенанта.
«Сбылась моя мечта. Через 20 лет я увидела своего мужа в форме», — подписала снимки певица.
После радостные супруги отправились в ЗАГС на Английской набережной.
Именно в этом месте 20 лет назад они зарегистрировали свой брак.
Стоит отметить, что три года назад в их семье произошел серьезный разлад. Объявилась любовница Тарзана, которая на всю страну рассказывала подробности романа с танцором. Однако Наташа смогла простить супруга, и им удалось сохранить брак.