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Наталья Рудова высказалась о содержанках

Сегодня, 19:12
Вчера в Москве состоялась премьера сериала "Жизнь по вызову".

Наталья Рудова высказалась о содержанках
Наталья Рудова, исполнившая одну из ролей появилась на ковровой дорожке и порассуждала о проблемах общества. Она осудила женщин, которые торгуют своим телом, а вот за содержанок наоборот заступилась.

Наталья Рудова высказалась о содержанках


"Женщин, которые упали так низко, я уже не считают женщинами. А содержанка идет на отношения, но она не особо что-то чувствует к партнеру. Бывают случаи, когда такого типа женщины не знают, что такое любовь, и думают, что это нормально. Если сравнивать, я не думаю, что содержанки – это что-то сложное и плохое. Самое страшное – это шлюхи", - заявила Рудова в беседе с Super.

Наталья Рудова высказалась о содержанках


Кстати, несколько лет назад в сети появился список имен якобы звездных эскортниц. Среди них оказалась и Наталья. Но она яростно отрицала, что занимается подобным. По словам актрисы, когда-то она тоже была в трудной финансовой ситуации, но предпочла работать официанткой и посудомойкой.

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Ключевые слова: Наталья Рудова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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