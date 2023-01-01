Наталья Рудова высказалась о содержанках

Наталья Рудова, исполнившая одну из ролей появилась на ковровой дорожке и порассуждала о проблемах общества. Она осудила женщин, которые торгуют своим телом, а вот за содержанок наоборот заступилась."Женщин, которые упали так низко, я уже не считают женщинами. А содержанка идет на отношения, но она не особо что-то чувствует к партнеру. Бывают случаи, когда такого типа женщины не знают, что такое любовь, и думают, что это нормально. Если сравнивать, я не думаю, что содержанки – это что-то сложное и плохое. Самое страшное – это шлюхи", - заявила Рудова в беседе с Super.Кстати, несколько лет назад в сети появился список имен якобы звездных эскортниц. Среди них оказалась и Наталья. Но она яростно отрицала, что занимается подобным. По словам актрисы, когда-то она тоже была в трудной финансовой ситуации, но предпочла работать официанткой и посудомойкой.