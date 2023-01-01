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Виктория Лопырева отреагировала на слухи о романе с Яном Абрамовым

Сегодня, 16:52
В последние месяцы в сети упорно ходят слухи о проблемах в браке Алсу и Яна Абрамова.

Виктория Лопырева отреагировала на слухи о романе с Яном Абрамовым
Сообщалось, что супруг не верен своей жене, а его любовницей называли Анастасию Решетову. Слухи подтверждения не получили, а несколько дней назад Телеграм-канала "Антиглянец" сообщил, что на самом деле бизнесмен закрутил роман с Викторией Лопыревой. Блондинка редко комментирует происходящее в личной жизни, но на этот раз не смогла промолчать.

Виктория Лопырева отреагировала на слухи о романе с Яном Абрамовым


"Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу (и ее семью), разбираться не хочу. Сериала не будет. Расходимся", - написала Лопырева.

Виктория Лопырева отреагировала на слухи о романе с Яном Абрамовым


А вот что происходит у нее с мужем Виктория не рассказала. В сети давно говорят, что ее брак с Игорем Булатовым распался.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Лопырева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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