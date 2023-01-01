Живущая в США модель Анна Линникова рассказала о плюсах русских мужчин

В Америку модель приехала к своему возлюбленному Джексону Хинклу, с которым познакомилась в социальных сетях.Девушка активно ведет свой блог и часто общается с поклонниками на разнообразные темы. Так, к примеру, недавно она поделилась личным мнением о том, чем же русские мужчины лучше американцев.«Наши русские мужчины умеют ухаживать, дарить цветы, дарить подарки. Они достаточно щедрые. Здесь [в США] такого нет. Здесь существует культура 50 на 50. Однако у всех есть какие-то свои нюансы в отношениях, которые нужно проговаривать с самого начала», — сказала Линникова.В целом «Мисс Россия — 2022» подчеркнула, что ей не очень нравится само понятие «лучше» по отношению к мужчинам из разных стран. Она отметила, что каждая национальность имеет свои плюсы и минусы.Анна призвала подписчиц не делать обобщенных выводов, а лучше заняться поиском идеального партнера, основываясь только на личных предпочтениях, не обращая внимания на национальность.