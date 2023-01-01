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Ксения Собчак призналась, что чуть не попала в агентство эскорта

Сегодня, 12:00
Несколько дней назад состоялась презентация документального фильма о девушках из сферы эскорта «Жизнь по вызову».

Ксения Собчак призналась, что чуть не попала в агентство эскорта
41-летняя журналистка Ксения Собчак стала ведущей этого мероприятия.

В ходе беседы с создателями и актерами жена Константина Богомолова вспомнила, как однажды сама чуть не стала женщиной «по вызову». Ксения рассказала, что эта ситуация произошла после ее переезда из Санкт-Петербурга в Москву для учебы в МГИМО.

Ксения Собчак призналась, что чуть не попала в агентство эскорта


По словам Собчак, к ней подошел неизвестный мужчина, который представился стилистом. Он заверил девушку, что сотрудничает с ведущими глянцевыми изданиями, и предложил ей принять участие в фотосессии. Ксения тогда сразу почувствовала обман и отказалась.

«Дальше ко мне подходит моя подруга и говорит: «Никогда больше не говори с этим человеком! Беги от него! Это Петр Листерман! Если тебя увидят рядом с ним, конец всему!», — вспомнила Собчак.

Ксения Собчак призналась, что чуть не попала в агентство эскорта


Стоит отметить, что Петр Листерман - владелец агентства V.I.P.-знакомств для состоятельных мужчин. В узких кругах его называют «продавцом лохматого золота».

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Ключевые слова: Ксения Собчак, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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