Стали известны имена еще четырех участников экстремального реалити «Новые звезды в Африке»

Звездные участники поборются за главный приз в пять миллионов рублей.Пресс-служба телеканала ТНТ ранее уже озвучила имена первых смельчаков. Проходить сложнейшие испытания в Африке будут — комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, певец Влад Топалов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая.Ведущими реалити снова станут певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян.Накануне стало известно, что компанию им составят Вита Чиковани и Вик Уайлд, а также комики Евгения Искандарова и Елена Борщева.Ранее некоторые из этих участников уже снимались в передачах ТНТ. Например, Женя Искандарова одержала победу в приключенческом шоу «Остров героев», а Вита Чикованни снималась романтическом проекте под названием «Влюбись, если сможешь». 42-летняя Елена Борщева была одной из девчонок на Comedy Woman.