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Стали известны имена еще четырех участников экстремального реалити «Новые звезды в Африке»

Сегодня, 13:06
В конце июня стартовали съемки нового сезона экстремального реалити «Новые звезды в Африке».

Стали известны имена еще четырех участников экстремального реалити «Новые звезды в Африке»
Звездные участники поборются за главный приз в пять миллионов рублей.

Пресс-служба телеканала ТНТ ранее уже озвучила имена первых смельчаков. Проходить сложнейшие испытания в Африке будут — комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, певец Влад Топалов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая.

Стали известны имена еще четырех участников экстремального реалити «Новые звезды в Африке»


Ведущими реалити снова станут певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян.

Накануне стало известно, что компанию им составят Вита Чиковани и Вик Уайлд, а также комики Евгения Искандарова и Елена Борщева.

Стали известны имена еще четырех участников экстремального реалити «Новые звезды в Африке»


Ранее некоторые из этих участников уже снимались в передачах ТНТ. Например, Женя Искандарова одержала победу в приключенческом шоу «Остров героев», а Вита Чикованни снималась романтическом проекте под названием «Влюбись, если сможешь». 42-летняя Елена Борщева была одной из девчонок на Comedy Woman.

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Ключевые слова: Новые звезды в Африке, Вита Чиковани, Вик Уайлд, Евгения Искандарова, Елена Борщева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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