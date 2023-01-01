Анджелина Джоли сделала новые татуировки (фото)

Звездам Голливуда понадобилось целых семь лет, чтобы обо всем договориться.Сейчас актриса находится в Нью-Йорке, куда приехала вместе с двумя детьми. Анджелина нашла время в своем плотном графике и посетила тату-салон. Джоли сделала несколько новых татуировок на пальцах. В своем блоге мастер опубликовал результат своей работы, замазав сам рисунок.«Анджелина Джоли. Всё еще не могу поверить, что держал ее за руку и сделал ей татуировки. Угадайте, что у нее на ладонях?» — написал он.Позднее папарацци запечатлели Джоли и сделали снимки ее нового рисунка. Репортеры не стали ничего замазывать и опубликовали фото в Сети.Судя по кадрам, Анджелина решила набить себе не послание к бывшему мужу Брэду Питту, как предполагали некоторые поклонники, а небольшой кинжал, который будто пронзает палец актрисы.По информации журналистов издания Page Six, звезда давно коллекционирует ножи. Ранее она признавалась, что буквально одержима оружием и своей коллекцией.