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Анджелина Джоли сделала новые татуировки (фото)

Сегодня, 13:48
Несколько недель назад Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно развелись.

Анджелина Джоли сделала новые татуировки (фото)
Звездам Голливуда понадобилось целых семь лет, чтобы обо всем договориться.

Сейчас актриса находится в Нью-Йорке, куда приехала вместе с двумя детьми. Анджелина нашла время в своем плотном графике и посетила тату-салон. Джоли сделала несколько новых татуировок на пальцах. В своем блоге мастер опубликовал результат своей работы, замазав сам рисунок.

Анджелина Джоли сделала новые татуировки (фото)


«Анджелина Джоли. Всё еще не могу поверить, что держал ее за руку и сделал ей татуировки. Угадайте, что у нее на ладонях?» — написал он.

Позднее папарацци запечатлели Джоли и сделали снимки ее нового рисунка. Репортеры не стали ничего замазывать и опубликовали фото в Сети.

Анджелина Джоли сделала новые татуировки (фото)


Судя по кадрам, Анджелина решила набить себе не послание к бывшему мужу Брэду Питту, как предполагали некоторые поклонники, а небольшой кинжал, который будто пронзает палец актрисы.

Анджелина Джоли сделала новые татуировки (фото)


По информации журналистов издания Page Six, звезда давно коллекционирует ножи. Ранее она признавалась, что буквально одержима оружием и своей коллекцией.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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