Уехавший в США Моргенштерн* хочет обратно в российский шоу-бизнес

В России музыканта признали иноагентом, а в США, где он сейчас находится, рэпера обманули. На своем YouTube-канале артист признался, что хочет обратно на родину.По словам Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна*), в начале августа он и Onative должны были записать совместную песню с американским рэпером Rich The Kid.Однако съемки клипа пошли немного не по плану, после того, как последний, получив крупную сумму денег, немного растерял энтузиазм. Парень попросту исчез с площадки через 40 минут после начала съемок. Более того, Rich The Kid нарушил условия договора по выкладке контента в социальных сетях.«Хочется подметить, что в Америке все-таки, если сравнивать менталитет наш, наших людей и менталитет американцев — как они общаются, как работают, то там чистейший капитализм, без доли какой-то человечности. Дайте деньги, а на остальное нам наплевать», — возмутился Алишер.Моргенштерн* пришел к выводу, что аудитория из России ему гораздо ближе: «Пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться на Америку, я хочу снова делать песни для наших людей с душой».Алишер признался, что скучает по родине и однажды планирует вернуться. А пока попробует хотя бы восстановить свое имя в российских музыкальных чартах.