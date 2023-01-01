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Уехавший в США Моргенштерн* хочет обратно в российский шоу-бизнес

Сегодня, 14:30
25-летний Моргенштерн* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) уже почти 2 года обитает за границей.

Уехавший в США Моргенштерн* хочет обратно в российский шоу-бизнес
В России музыканта признали иноагентом, а в США, где он сейчас находится, рэпера обманули. На своем YouTube-канале артист признался, что хочет обратно на родину.

По словам Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна*), в начале августа он и Onative должны были записать совместную песню с американским рэпером Rich The Kid.

Уехавший в США Моргенштерн* хочет обратно в российский шоу-бизнес


Однако съемки клипа пошли немного не по плану, после того, как последний, получив крупную сумму денег, немного растерял энтузиазм. Парень попросту исчез с площадки через 40 минут после начала съемок. Более того, Rich The Kid нарушил условия договора по выкладке контента в социальных сетях.

«Хочется подметить, что в Америке все-таки, если сравнивать менталитет наш, наших людей и менталитет американцев — как они общаются, как работают, то там чистейший капитализм, без доли какой-то человечности. Дайте деньги, а на остальное нам наплевать», — возмутился Алишер.

Уехавший в США Моргенштерн* хочет обратно в российский шоу-бизнес


Моргенштерн* пришел к выводу, что аудитория из России ему гораздо ближе: «Пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться на Америку, я хочу снова делать песни для наших людей с душой».

Алишер признался, что скучает по родине и однажды планирует вернуться. А пока попробует хотя бы восстановить свое имя в российских музыкальных чартах.

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Ключевые слова: Моргенштерн, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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