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54-летняя Дженнифер Энистон снялась для глянца и поделилась личным

Сегодня, 09:59
Голливудская актриса Дженнифер Энистон не часто рассказывает о своей жизни.

54-летняя Дженнифер Энистон снялась для глянца и поделилась личным
Однако недавно звезда сериала «Друзья» не только пообщалась с журналистами на личные темы, но и снялась для нового номера издания WSJ Magazine.

Звезда считает, что развод ее родителей повлиял на восприятие романтических отношений. По словам Дженнифер, ей была неприятна напряженная обстановка в семье.

54-летняя Дженнифер Энистон снялась для глянца и поделилась личным


«Наблюдая за отношениями в моей семье, мои родители не заставляли меня думать: «О, я не могу дождаться, когда сделаю это буду в отношениях», — рассказала знаменитость.

Энистон призналась, что ей «легче просто быть одной», а в отношениях нужно искать компромиссы, которые давались актрисе не так просто.

«Мне не нравится сама идея того, что ты должен жертвовать собой или своими потребностями, я просто не понимаю, как это делать. У меня нет никакого опыта во взаимоотношениях, построенных по принципу "брать и отдавать"», — призналась она журналистам.

54-летняя Дженнифер Энистон снялась для глянца и поделилась личным


Напомним, Дженнифер дважды была замужем. Первым супругом Энистон был Брэд Питт, с которым она состояла в браке 5 лет. Вторым мужем стал Джастин Теру. Однако и эти отношения завершились разводом. Сейчас актриса ни с кем не встречается.


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Ключевые слова: Дженнифер Энистон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: WSJ Magazine

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