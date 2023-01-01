54-летняя Дженнифер Энистон снялась для глянца и поделилась личным

Однако недавно звезда сериала «Друзья» не только пообщалась с журналистами на личные темы, но и снялась для нового номера издания WSJ Magazine.Звезда считает, что развод ее родителей повлиял на восприятие романтических отношений. По словам Дженнифер, ей была неприятна напряженная обстановка в семье.«Наблюдая за отношениями в моей семье, мои родители не заставляли меня думать: «О, я не могу дождаться, когда сделаю это буду в отношениях», — рассказала знаменитость.Энистон призналась, что ей «легче просто быть одной», а в отношениях нужно искать компромиссы, которые давались актрисе не так просто.«Мне не нравится сама идея того, что ты должен жертвовать собой или своими потребностями, я просто не понимаю, как это делать. У меня нет никакого опыта во взаимоотношениях, построенных по принципу "брать и отдавать"», — призналась она журналистам.Напомним, Дженнифер дважды была замужем. Первым супругом Энистон был Брэд Питт, с которым она состояла в браке 5 лет. Вторым мужем стал Джастин Теру. Однако и эти отношения завершились разводом. Сейчас актриса ни с кем не встречается.