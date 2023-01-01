Алена Апина отпраздновала день рождения, пошутив про свой возраст

Бывшей солистке группы «Комбинация» исполнилось 59 лет. В честь главного личного праздника артистка поделилась свежим фото.На странице своего блога Алена выложила снимок, для которого позировала в темной джинсовой куртке с бусинами и стразами. Певица распустила свои густые волосы и томно посмотрела в камеру. В подписи к фото она иронично обратилась к поклонникам.«Не бойтесь взрослеть! Это, как минимум, весело. Думала, что свои 59 буду встречать в ходунках и со слюноотсосом. Ан нет! Выгляжу как-то вот так! Спасибо всем, кто не забыл поздравить, и всем, кто сейчас рядом!» – написала именинница.Подписчики в комментариях отметили, что певица находится в отличной форме и совершенно не выглядит на свой возраст: «Просто знайте — вы крутая! А все, кто не согласен, пусть идут далеко и надолго», «С днем рождения, красивая и талантливая!!!», «Алена, Вы выглядите просто превосходно».