Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа (фото)

Сегодня, 13:13
33-летняя звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс считается одной из самых ярких актрис Голливуда.

Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа (фото)
Знаменитость обладает впечатляющими внешними данными и часто блистает на красных дорожках.

Накануне папарацци удалось запечатлеть девушку в естественной среде. Уличные репортеры подловили Дженнифер у итальянского ресторана Via Carota на Манхэттене. Актриса была одета в длинное черное платье, а из украшений выбрала лишь цепочку на шею и браслет.

Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа (фото)


Звезда Голливуда отказалась от макияжа и не прятала глаза за солнцезащитными очками.

Напомним, сейчас Дженнифер Лоуренс счастлива в браке с Куком Марони.

Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа (фото)


Впервые про их роман заговорили летом 2018 года, а осенью 2019-го они обручились. Зимой 2022 года на свет появился их общий сын по имени Сай.

← Анна Семенович поработала «купидоном...

Ключевые слова: Дженнифер Лоуренс, olganews

Количество просмотров: 533
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дженнифер Лоуренс появилась на улице в Нью-Йорке без капли макияжа и в тапочках
Папарацци сделали фото Дженнифер Лоуренс без грамма макияжа, но при драгоценностях
Дженнифер Лоуренс тайно пошла под венец
Дженнифер Лоуренс наслаждалась летней прогулкой с мужем
Маша Малиновская призналась, что сталкивалась с домогательствами 42-летняя звезда канала «Муз-ТВ» Маша Малиновская поделилась откровениями о своей жизни.
Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа (фото) 33-летняя звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс считается одной из самых ярких актрис Голливуда.
Анна Семенович поработала «купидоном» и поженила 12 влюбленных пар 43-летняя певица и актриса Анна Семенович решила на время сменить профессию.
Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами В начале лета 45-летняя звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина оказалась в эпицентре неприятного скандала.
Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем В начале этого года жизнь светской львицы Пэрис Хилтон кардинально изменилась.
Ольга Рапунцель вновь обвинила экс-мужа Дмитрия Дмитренко в недостойном поведении В семье экс-участников скандального реалити «Дом-2» Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель продолжают кипеть страсти.
Мария Погребняк выложила фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы Не так давно стало известно, что 34-летняя жена футболиста Павла Погребняка Мария подала на развод.
Кристина Асмус госпитализирована Недавно Кристина Асмус отправилась в город Шуя Ивановской области, чтобы принять участие в съемках комедии "Обе две".
Алена Апина отпраздновала день рождения, пошутив про свой возраст Несколько дней назад поп-певица Алена Апина отмечала свой день рождения.
54-летняя Дженнифер Энистон снялась для глянца и поделилась личным Голливудская актриса Дженнифер Энистон не часто рассказывает о своей жизни.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.