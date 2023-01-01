Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа (фото)

Знаменитость обладает впечатляющими внешними данными и часто блистает на красных дорожках.Накануне папарацци удалось запечатлеть девушку в естественной среде. Уличные репортеры подловили Дженнифер у итальянского ресторана Via Carota на Манхэттене. Актриса была одета в длинное черное платье, а из украшений выбрала лишь цепочку на шею и браслет.Звезда Голливуда отказалась от макияжа и не прятала глаза за солнцезащитными очками.Напомним, сейчас Дженнифер Лоуренс счастлива в браке с Куком Марони.Впервые про их роман заговорили летом 2018 года, а осенью 2019-го они обручились. Зимой 2022 года на свет появился их общий сын по имени Сай.