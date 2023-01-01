Ляйсан Утяшева повторила образ Анджелины Джоли из фильма «Лазурный берег»

Жена комика Павла Воли любит экспериментировать с образами, поэтому решила удивить поклонников снимками в стиле экранной героини Анджелины Джоли.Ляйсан вдохновилась фильмом «Лазурный берег», в котором актриса снялась вместе со своим уже экс-мужем Брэдом Питтом. Утяшевой сделали похожую прическу и нанесли макияж как у Джоли, сделав акцент на глаза и пышные губы.Спортсменка и телеведущая попросила своих фолловеров угадать, чьим образом она вдохновилась. Однако мнение поклонников разделилось. Кто-то видел в Ляйсан Софи Лорен, а кто-то посчитал, что она скопировала образ Вероники Кастро из сериала «Богатые тоже плачут». А многие и вовсе не стали гадать и просто воспользовались подсказкой Утяшевой, которую она опубликовала далее в карусели снимков.