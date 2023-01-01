Будущее за биткоином: предприниматель Михаил Митрофанов объяснил, почему стоит инвестировать в криптовалюту

«С криптой я познакомился больше 10 лет назад»
«Еще подростком, как только у меня появился собственный компьютер, я стал искать способы заработка в интернете. В 2011 познакомился с биткоином благодаря игре, где цифровой валютой расплачивались за время. Но в тот момент я халатно относился к электронному кошельку. Позднее я всерьез заинтересовался майнингом. Приобрел оборудование, брат-программист помог мне запустить «ферму». Она окупила себя уже через 3 месяца. И тогда я решил, что это прекрасный бизнес», — рассказывает предприниматель Михаил Митрофанов.
Позже Михаил Митрофанов стал квалифицированным инвестором и гуру в этом вопросе. Но криптовалюта до сих пор занимает важное место в его портфеле.
Стоит ли инвестировать в криптовалюту?
Специалист уверен: у цифровой валюты большое будущее. Международные компании, такие как «MicroStrategy», «Square» и «SpaceX», уже давно приобретают биткоины. В некоторых странах, например, в Украине, в этом заинтересованы, в том числе, власти. Здесь даже государственные чиновники декларируют криптовалюту. Но это не означает, что нужно все средства вкладывать в цифровые активы.
«Если говорить об инвестициях, диверсификация пока остается лучшей стратегией. Иначе говоря, «не стоит класть все яйца в одну корзину». Если у стола отпилить одну ножку, он все равно сможет устоять. Лучше распределять средства между вложениями в криптовалюту, бизнес, недвижимость. Даже если где-то случится «провал», это не будет для человека финансовой катастрофой», — советует квалифицированный инвестор Михаил Митрофанов.
Три «лайфхака» и советы по инвестированию
Опытный инвестор делится своими секретами, как делать вложения:
• Не смотрите на графики. Особенно, если уже приобрели крипту. Можно получить сильный стресс от того, что стоимость биткоина уменьшилась почти в 2 раза.
• Будьте в курсе новостей. Это необходимо, чтобы своевременно скорректировать стратегию.
• Будьте терпеливыми. Криптовалюта — это будущее и вложения на перспективу.
«Хочу также дать ценный совет начинающим инвесторам. Перед тем, как приобретать различные обучения по инвестированию, просто зарегистрируйтесь и делайте небольшие шаги. Погрузитесь в информацию по данному профилю. Это может быть видео на YouTube или подкасты. Окружите себя нужной атмосферой, чтобы понимать, как все работает», — советует автор методических пособий и курсов по финансам и инвестициям Михаил Митрофанов.
Лучше всего приобретать опыт и знания на практике. И для этого не нужно больших вложений. Инвестировать сегодня можно, даже имея 100 рублей. А приобретение криптовалюты возможно на любую сумму. Необходимо только желание развиваться в этом направлении.
Инвестиции — сфера, требующая знаний и пристального внимания к текущим событиям. Но каждый человек может начать делать вложения уже сейчас. И криптовалюта — одно из перспективных направлений.