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На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды

Сегодня, 12:45
Инфлюенсеры собрались на модной столичной площадке Zafferano Loft.

На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды
В гости к женскому сайту пришли Аня Покров, Белла Потемкина, Татьяна Лапина, Маша Вебер, LYUDMI,Мария Гладких, Алина Рюмшина, Евгения Кривцова, Аня Hahadetka, Лиза Гинзбург, ANSE, Александра Киселева, Kristian, Виолетта Чиковани, SOROKIN, Ева Майор, Ирина Йовович, Серафима Низовская, Polina, эксперты от Avon и многие другие.

На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды


До начала осени осталось не так много времени. И каждый хочет узнать о том, что же ожидает его в новом сезоне. Гостям астровечеринки, организованной изданием WDay, удалось это сделать! Каждый участник получил эксклюзивный гороскоп на осень для всех знаков Зодиака. Его автором стал штатный астролог издания — Юлия Лифанова.

На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды


На астровечеринке от WDay был представлен новые эксклюзивные духи от Avon под названием Far Away Beyond The Moon от Avon, выпущенные к 30-летию бренда. Кстати аромат был вдохновлен Луной, которая издревле является покровительницей представительниц прекрасного пола и помогает раскрыть свою женственность.

На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды


А еще все желающие получили индивидуальные сладкие предсказания и сделать магические тату с символом Луны. Что может быть лучше перед началом нового сезона?

На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды


На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды


На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды


На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды

← Фигуристка Алена Косторная обратилас...

Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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