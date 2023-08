На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды

В гости к женскому сайту пришли Аня Покров, Белла Потемкина, Татьяна Лапина, Маша Вебер, LYUDMI,Мария Гладких, Алина Рюмшина, Евгения Кривцова, Аня Hahadetka, Лиза Гинзбург, ANSE, Александра Киселева, Kristian, Виолетта Чиковани, SOROKIN, Ева Майор, Ирина Йовович, Серафима Низовская, Polina, эксперты от Avon и многие другие.До начала осени осталось не так много времени. И каждый хочет узнать о том, что же ожидает его в новом сезоне. Гостям астровечеринки, организованной изданием WDay, удалось это сделать! Каждый участник получил эксклюзивный гороскоп на осень для всех знаков Зодиака. Его автором стал штатный астролог издания — Юлия Лифанова.На астровечеринке от WDay был представлен новые эксклюзивные духи от Avon под названием Far Away Beyond The Moon от Avon, выпущенные к 30-летию бренда. Кстати аромат был вдохновлен Луной, которая издревле является покровительницей представительниц прекрасного пола и помогает раскрыть свою женственность.А еще все желающие получили индивидуальные сладкие предсказания и сделать магические тату с символом Луны. Что может быть лучше перед началом нового сезона?