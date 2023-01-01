На лунной астровечеринке от WDay зажигали Аня Покров, LAPINA, Виолетта Чиковани, LYUDMI и другие звезды

До начала осени осталось не так много времени. И каждый хочет узнать о том, что же ожидает его в новом сезоне. Гостям астровечеринки, организованной изданием WDay, удалось это сделать! Каждый участник получил эксклюзивный гороскоп на осень для всех знаков Зодиака. Его автором стал штатный астролог издания — Юлия Лифанова.
На астровечеринке от WDay был представлен новые эксклюзивные духи от Avon под названием Far Away Beyond The Moon от Avon, выпущенные к 30-летию бренда. Кстати аромат был вдохновлен Луной, которая издревле является покровительницей представительниц прекрасного пола и помогает раскрыть свою женственность.
А еще все желающие получили индивидуальные сладкие предсказания и сделать магические тату с символом Луны. Что может быть лучше перед началом нового сезона?