Фигуристка Алена Косторная обратилась к поклонникам в свой 20-й день рождения

Юная спортсменка вышла замуж за 20-летнего партнера по льду Георгия Куницу. А несколько дней назад девушка отпраздновала еще один важный день.24 августа Алене исполнилось 20 лет. В честь этого события именинница вышла на связь с подписчиками блога и поделилась своими ощущениями относительно возраста.«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту — 20, по мозгам — 15, а суставы болят как в 70», — иронично отметила фигуристка.Напомним, 12 августа Алена Косторная вышла замуж за своего партнера в парном катании Георгия Куницу. Возлюбленные не особо хотели афишировать важное событие, однако подруги фигуристки решили сделать это за них, опубликовав несколько снимков с торжества.Известно, что молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной во время прогулки на воздушном шаре.