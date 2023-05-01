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Фигуристка Алена Косторная обратилась к поклонникам в свой 20-й день рождения

Сегодня, 12:19
Совсем недавно в жизни фигуристки Алены Косторной произошло радостное событие - свадьба.

Фигуристка Алена Косторная обратилась к поклонникам в свой 20-й день рождения
Юная спортсменка вышла замуж за 20-летнего партнера по льду Георгия Куницу. А несколько дней назад девушка отпраздновала еще один важный день.

24 августа Алене исполнилось 20 лет. В честь этого события именинница вышла на связь с подписчиками блога и поделилась своими ощущениями относительно возраста.

Фигуристка Алена Косторная обратилась к поклонникам в свой 20-й день рождения


«Дожили до моего двадцатилетия. По паспорту — 20, по мозгам — 15, а суставы болят как в 70», — иронично отметила фигуристка.

Напомним, 12 августа Алена Косторная вышла замуж за своего партнера в парном катании Георгия Куницу. Возлюбленные не особо хотели афишировать важное событие, однако подруги фигуристки решили сделать это за них, опубликовав несколько снимков с торжества.

Фигуристка Алена Косторная обратилась к поклонникам в свой 20-й день рождения


Известно, что молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной во время прогулки на воздушном шаре.

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Ключевые слова: Алена Косторная, Георгий Куница, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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