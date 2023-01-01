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В Сети обсуждают странное декольте Ксении Собчак (фото)

Сегодня, 10:19
41-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак часто подвергается критике.

В Сети обсуждают странное декольте Ксении Собчак (фото)
Хейтеры чуть ли не под микроскопом изучают изъяны звезды и постоянно высказывают свое мнение в комментариях под ее публикациями.

Так случилось и несколько дней назад, когда в блоге экс-ведущей «Дома-2» появился новый снимок. Ксения опубликовала фото, на котором позирует в сине-зеленом пиджаке с глубоким декольте. Журналистка рассказала поклонникам, что с нетерпением ждала день, когда сможет сделать любимые бьюти-процедуры.

В Сети обсуждают странное декольте Ксении Собчак (фото)


«Вот этот момент, кода ты, изголодавшийся по нормальному маникюру и любимому косметологу, впервые после долгого отсутствия, ложишься в удобное кресло и тебя одновременно мажут, стригут, красят и массируют — он бесценен», — подписала она снимок.

В Сети обсуждают странное декольте Ксении Собчак (фото)


Подписчики Собчак незамедлительно принялись обсуждать ее новое фото. Многие отметили, что декольте звезды выглядит немного странно: «Старый трюк — прижать сиську рукой», «А когда она успела грудь сделать?», «У вас обвисло там», «Как будто одна только грудь, вторую не видно или меньше».

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Ключевые слова: Ксения Собчак, olganews

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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