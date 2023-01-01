В Сети обсуждают странное декольте Ксении Собчак (фото)

Хейтеры чуть ли не под микроскопом изучают изъяны звезды и постоянно высказывают свое мнение в комментариях под ее публикациями.Так случилось и несколько дней назад, когда в блоге экс-ведущей «Дома-2» появился новый снимок. Ксения опубликовала фото, на котором позирует в сине-зеленом пиджаке с глубоким декольте. Журналистка рассказала поклонникам, что с нетерпением ждала день, когда сможет сделать любимые бьюти-процедуры.«Вот этот момент, кода ты, изголодавшийся по нормальному маникюру и любимому косметологу, впервые после долгого отсутствия, ложишься в удобное кресло и тебя одновременно мажут, стригут, красят и массируют — он бесценен», — подписала она снимок.Подписчики Собчак незамедлительно принялись обсуждать ее новое фото. Многие отметили, что декольте звезды выглядит немного странно: «Старый трюк — прижать сиську рукой», «А когда она успела грудь сделать?», «У вас обвисло там», «Как будто одна только грудь, вторую не видно или меньше».