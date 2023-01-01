Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа

Сегодня, 10:42
17-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила вновь сменить имидж.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа
Несколько дней назад папарацци засняли Шайло с новым цветом волос.

Уличные репортеры застали юную девушку за обедом с подругой. Судя по фото, Шайло пребывала в хорошем настроении и весьма довольна своей новой прической. Звездная дочка была одета в короткие джинсовые шорты и футболку с принтом.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа


Поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта стали бурно обсуждать преображение Шайло. Многие отметили, что дочь знаменитостей весьма смелая, раз решается на такие эксперименты: «Жаль, у меня нет смелости побрить голову», «Она не заинтересована в том, чтобы быть красивой, хотя она, несомненно, красива», «У нее улыбка Анджелины», «Мне нравится ее стиль», «Красавица. Копия Брэда».

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа


Напомним, совсем недавно состоялся официальный развод Джоли и Питта. Бракоразводный процесс длился на протяжении семи лет. Все эти годы экс-возлюбленные конфликтовали из-за шестерых детей (трое из которых – приемные), а также из-за семейной недвижимости во Франции и общего бизнеса.

← Шарлиз Терон приняла участие в пикант... Любовь Толкалина устроила пикантную с... →

Ключевые слова: Шайло Джоли-Питт, olganews

Количество просмотров: 936
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
17-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять сменила имидж
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли убрала фамилию отца в соцсетях
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально поменяла имя на мужское
Бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли скоро завершится
Анна Седокова продемонстрировала свое тело до похудения В последнее время в Сети стали чаще обычного обсуждать 40-летнюю певицу Анну Седокову.
Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже Актриса театра и кино Любовь Толкалина любит удивлять поклонников пикантными кадрами.
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа 17-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта решила вновь сменить имидж.
Шарлиз Терон приняла участие в пикантной съемке для рекламы аромата от Dior 48-летняя Шарлиз Терон приняла участие в съемке для новой композиции J'adore от Christian Dior.
Невестка Валерии нежно обратилась к мужу в годовщину свадьбы и выложила новое фото с ним Несколько дней назад младший сын певицы Валерии отмечал важную дату.
Олег Винник женился Весной этого года Олег Винниик, потерявший свою семью в авиакатастрофе над Синаем, сделал предложение своей девушке Анне Бакулиной.
Мария Кожевникова сообщила о совоей беременности Вчера Мария Кожевникова и Евгений Васильев отмечали десять лет со дня их венчания.
Рита Дакота сыграла еще одну свадьбу с Федором Белогаем В мае этого года Рита Дакота вышла замуж за Федора Белогая.
Ким Кардашьян переживает из-за поведения Канье Уэста Канье Уэст и его новая жена Бьянка Цензори уже не в первый раз шокируют итальянцев.
Айза попала в ДТП на Бали С недавних пор Айза вместе с детьми обитает на Бали, где строит для них дом.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.