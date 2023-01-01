Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли сняли папарацци после смены имиджа

Несколько дней назад папарацци засняли Шайло с новым цветом волос.Уличные репортеры застали юную девушку за обедом с подругой. Судя по фото, Шайло пребывала в хорошем настроении и весьма довольна своей новой прической. Звездная дочка была одета в короткие джинсовые шорты и футболку с принтом.Поклонники Анджелины Джоли и Брэда Питта стали бурно обсуждать преображение Шайло. Многие отметили, что дочь знаменитостей весьма смелая, раз решается на такие эксперименты: «Жаль, у меня нет смелости побрить голову», «Она не заинтересована в том, чтобы быть красивой, хотя она, несомненно, красива», «У нее улыбка Анджелины», «Мне нравится ее стиль», «Красавица. Копия Брэда».Напомним, совсем недавно состоялся официальный развод Джоли и Питта. Бракоразводный процесс длился на протяжении семи лет. Все эти годы экс-возлюбленные конфликтовали из-за шестерых детей (трое из которых – приемные), а также из-за семейной недвижимости во Франции и общего бизнеса.