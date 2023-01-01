Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже

45-летняя экс-избранница режиссера Егора Кончаловского обладает стройной и подтянутой фигурой, поэтому совершенно не стесняется демонстрировать ее на странице своего блога.Несколько дней назад Любовь опубликовала новый пляжный снимок, на котором она позирует по щиколотку в воде.Из элементов одежды на ней были лишь трусики от бикини, а свою грудь актриса прикрыла водорослями.«Порадуйтесь же за меня. Со мной все-таки случилось море! Адриатическое-драматическое!» — подписала она фото.Поклонники положительно отреагировали на новые откровенные снимки звезды и искренне порадовались за нее в комментариях: «Вы прекрасная женщина — нежная, чувственная, настоящая», «Как Афродита вышла из пены морской», «Прекрасная русалка», «А мне интересно, кто автор этих прекрасных фото», «Конечно, мы рады за вас! Наслаждайтесь морем, а мы будем наслаждаться вами».