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Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже

Сегодня, 11:37
Актриса театра и кино Любовь Толкалина любит удивлять поклонников пикантными кадрами.

Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже
45-летняя экс-избранница режиссера Егора Кончаловского обладает стройной и подтянутой фигурой, поэтому совершенно не стесняется демонстрировать ее на странице своего блога.

Несколько дней назад Любовь опубликовала новый пляжный снимок, на котором она позирует по щиколотку в воде.

Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже


Из элементов одежды на ней были лишь трусики от бикини, а свою грудь актриса прикрыла водорослями.

«Порадуйтесь же за меня. Со мной все-таки случилось море! Адриатическое-драматическое!» — подписала она фото.

Любовь Толкалина устроила пикантную съемку на пляже


Поклонники положительно отреагировали на новые откровенные снимки звезды и искренне порадовались за нее в комментариях: «Вы прекрасная женщина — нежная, чувственная, настоящая», «Как Афродита вышла из пены морской», «Прекрасная русалка», «А мне интересно, кто автор этих прекрасных фото», «Конечно, мы рады за вас! Наслаждайтесь морем, а мы будем наслаждаться вами».

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Ключевые слова: Любовь Толкалина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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