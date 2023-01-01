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Анна Седокова продемонстрировала свое тело до похудения

Сегодня, 12:09
В последнее время в Сети стали чаще обычного обсуждать 40-летнюю певицу Анну Седокову.

Анна Седокова продемонстрировала свое тело до похудения
В основном ее критиковали за лишний вес, злоупотребление алкоголем, а также за публичные выяснения отношений с мужем Янисом Тиммой.

Вероятно, критика общественности сподвигла Анну на перемены. На странице личного блога певица рассказала поклонникам, что отказалась от выпивки и стала следовать принципам правильного питания. Дисциплина помогла артистке сбросить вес, и теперь отражение в зеркале ее более чем устраивает.

Анна Седокова продемонстрировала свое тело до похудения


Анна также показала сообщения, которые ей присылали недоброжелатели. Люди упрекали звезду сцены в наличии лишнего веса. Поэтому Седокова решила опубликовать свое фото до похудения.

Анна Седокова продемонстрировала свое тело до похудения


«Я выглядела примерно так, еще хуже себя чувствовала. Уколы от аллергии и жалость к себе сделали свое дело. Я искала мгновенное удовольствие, заедала стресс, не отказывалась от бокала вина вечером. И в итоге оказалась в той точке, в которой даже позитивное мышление бессильно. 75 килограммов грустненькой женщины», — подписала она снимок.

Анна призналась, что после отказа от всех вредных привычек «состояние кристальной чистоты» придало ей силы двигаться дальше. По словам певицы, ей «надоело нестись в неуправляемой машине эмоций» и называть это своим выбором.

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Ключевые слова: Анна Седокова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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