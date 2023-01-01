Анна Седокова продемонстрировала свое тело до похудения

В основном ее критиковали за лишний вес, злоупотребление алкоголем, а также за публичные выяснения отношений с мужем Янисом Тиммой.Вероятно, критика общественности сподвигла Анну на перемены. На странице личного блога певица рассказала поклонникам, что отказалась от выпивки и стала следовать принципам правильного питания. Дисциплина помогла артистке сбросить вес, и теперь отражение в зеркале ее более чем устраивает.Анна также показала сообщения, которые ей присылали недоброжелатели. Люди упрекали звезду сцены в наличии лишнего веса. Поэтому Седокова решила опубликовать свое фото до похудения.«Я выглядела примерно так, еще хуже себя чувствовала. Уколы от аллергии и жалость к себе сделали свое дело. Я искала мгновенное удовольствие, заедала стресс, не отказывалась от бокала вина вечером. И в итоге оказалась в той точке, в которой даже позитивное мышление бессильно. 75 килограммов грустненькой женщины», — подписала она снимок.Анна призналась, что после отказа от всех вредных привычек «состояние кристальной чистоты» придало ей силы двигаться дальше. По словам певицы, ей «надоело нестись в неуправляемой машине эмоций» и называть это своим выбором.