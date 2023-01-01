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Брат принцессы Дианы выложил редкое детское фото с ней

Сегодня, 11:11
Вчера, 31 августа, состоялась годовщина со дня смерти принцессы Дианы.

Брат принцессы Дианы выложил редкое детское фото с ней
26 лет назад первая жена Чарльза погибла от травм после автокатастрофы на мосту Альма в Париже.

Младший брат принцессы Уэльской Чарльз Эдвард Морис Спенсер на странице своего блога трогательно почтил память ушедшей сестры. Он опубликовал архивный снимок с Дианой, на котором они позировали еще совсем детьми. Диана была одета в милое платье в розовую полоску, а Чарльз - в поло с воротником и шорты.

Брат принцессы Дианы выложил редкое детское фото с ней


Младший брат принцессы Уэльской никак не стал подписывать фото.

Брат принцессы Дианы выложил редкое детское фото с ней


Стоит отметить, что ежегодно 31 августа в Белый сад Кенсингтонского дворца в Лондоне тысячи человек несут цветы, свечи и записки, чтобы почтить память принцессы.

← Беременная актриса Ольга Кузьмина с с...

Ключевые слова: принцесса Диана, Чарльз Спенсер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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