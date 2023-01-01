Брат принцессы Дианы выложил редкое детское фото с ней

26 лет назад первая жена Чарльза погибла от травм после автокатастрофы на мосту Альма в Париже.Младший брат принцессы Уэльской Чарльз Эдвард Морис Спенсер на странице своего блога трогательно почтил память ушедшей сестры. Он опубликовал архивный снимок с Дианой, на котором они позировали еще совсем детьми. Диана была одета в милое платье в розовую полоску, а Чарльз - в поло с воротником и шорты.Младший брат принцессы Уэльской никак не стал подписывать фото.Стоит отметить, что ежегодно 31 августа в Белый сад Кенсингтонского дворца в Лондоне тысячи человек несут цветы, свечи и записки, чтобы почтить память принцессы.