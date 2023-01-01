Надя Ручка поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске

На ее место пришла певица Надя Ручка, которая сразу же понравилась знаменитой артистке.Несколько дней назад Надя пообщалась с журналистами издания PROZVEZD и поделилась некоторыми воспоминаниями о Жанне. Ручка рассказала про случай, который произошел на фестивале «Новая волна». Тогда певицы встретились и долго гуляли по пляжу вдвоем, едва не опоздав на концерт. По словам Нади, Жанна тогда попросилась к ней в номер, чтобы привести себя в порядок.«Помню, как Жанна, выходя из душа, попросила молочко для тела. Я ей дала. А потом она спросила, есть ли у меня крем для лица, кожи вокруг глаз. Я ей указала на то же самое средство. Одним словом, оказалось, что я ей особо ничем не могла быть полезной, так как в моей косметичке для ухода за собой было лишь одно молочко для тела», — рассказала артистка.По словам Ручки, Фриске спокойно отнеслась к тому, что из уходовой косметики у нее было лишь молочко. При этом она не вела себя высокомерно. Надя отметила, что Жанна обладала редким качеством – внимательностью к людям.