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Надя Ручка поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске

Сегодня, 14:11
В 2004 году Жанна Фриске решила покинуть поп-группу «Блестящие» и заняться сольной карьерой.

Надя Ручка поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске
На ее место пришла певица Надя Ручка, которая сразу же понравилась знаменитой артистке.

Несколько дней назад Надя пообщалась с журналистами издания PROZVEZD и поделилась некоторыми воспоминаниями о Жанне. Ручка рассказала про случай, который произошел на фестивале «Новая волна». Тогда певицы встретились и долго гуляли по пляжу вдвоем, едва не опоздав на концерт. По словам Нади, Жанна тогда попросилась к ней в номер, чтобы привести себя в порядок.

Надя Ручка поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске


«Помню, как Жанна, выходя из душа, попросила молочко для тела. Я ей дала. А потом она спросила, есть ли у меня крем для лица, кожи вокруг глаз. Я ей указала на то же самое средство. Одним словом, оказалось, что я ей особо ничем не могла быть полезной, так как в моей косметичке для ухода за собой было лишь одно молочко для тела», — рассказала артистка.

Надя Ручка поделилась воспоминаниями о Жанне Фриске


По словам Ручки, Фриске спокойно отнеслась к тому, что из уходовой косметики у нее было лишь молочко. При этом она не вела себя высокомерно. Надя отметила, что Жанна обладала редким качеством – внимательностью к людям.

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Ключевые слова: Надя Ручка, Жанна Фриске, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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