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Юлия Ефременкова ответила на обвинения во лжи

Сегодня, 15:49
Недавно Юлия Ефременкова рассказала, что Мондезир неоднократно поднимал на нее руку.

Юлия Ефременкова ответила на обвинения во лжи
Пара рассталась уже несколько месяцев назад, но это не помешало бывшему участнику "Дома-2" снова решать разногласия кулаками.

После того как Юлия на прошлой неделе рассказала о случившемся, на Мондезира вылилась масса хейта в сети. Он решил оправдаться и заявил, что слова Ефременковой это ложь, сказанная ради прогрева перед запуском курса.

Юлия Ефременкова ответила на обвинения во лжи


Юлия тоже молчать не стала и показала, как выглядело ее лицо после общения с рассерженным Мондезиром.

"Освежу твою память. Это был Новый год, мы вышли из ресторана и человек решил ехать пьяный за рулем. На что я сказала „нет“. Он стал орать на меня, чтоб отдала ключи, крыл матом. Позже стал оскорблять меня. От увиденного моей маме стало плохо, ей вызвали скорую. Врач мне советовал снять побои, но мне было его жалко. Видеть, как человек пытается нагло врать всем, кроме омерзения у меня ничего не вызывает. Ты можешь врать кому угодно, но наверху все видят. А самое главное, ты знаешь правду и тебе с ней жить", - заявила Юлия.

Юлия Ефременкова ответила на обвинения во лжи


Кроме этого, она заявила, что бывший разбил два ее телефона и даже ограбил ее. Теперь с этим разбираются сотрудники полиции, а Ефременкова намерена отсудить у Мондезира алименты на детей.

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Ключевые слова: julianews, Юлия Ефременкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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