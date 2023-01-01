Ольга Орлова высказалась о Ксении Бородиной

Не далее как позавчера она поссорилась с Ксенией Собчак, оставив не лестный комментарий о ее выборе одежды. Да и подписчики ведущей тоже нередко от нее достается.Зато в лице Ольги Орловой Бородина обрела верную подругу, которая всегда готова за нее заступиться."Ксения только с виду кажется жестким человеком. На самом деле это совершенно тонкий и ранимый цветок. Со мной же совершенно другая история. С виду милашка, а внутри меня самурайская сталь. Не ведитесь на обертку, внешность обманчива", - заявила Орлова.Певица уверяет, что в их дружбе никто не пытается доминировать друг над другом. Они познакомились в осознанном возрасте, когда ничего не нужно доказывать окружающим и себе.