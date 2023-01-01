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Ольга Орлова высказалась о Ксении Бородиной

Сегодня, 13:24
Ксения Бородина за время работы в шоу-бизнесе нажила себе много врагов.

Ольга Орлова высказалась о Ксении Бородиной
Не далее как позавчера она поссорилась с Ксенией Собчак, оставив не лестный комментарий о ее выборе одежды. Да и подписчики ведущей тоже нередко от нее достается.

Ольга Орлова высказалась о Ксении Бородиной


Зато в лице Ольги Орловой Бородина обрела верную подругу, которая всегда готова за нее заступиться.

"Ксения только с виду кажется жестким человеком. На самом деле это совершенно тонкий и ранимый цветок. Со мной же совершенно другая история. С виду милашка, а внутри меня самурайская сталь. Не ведитесь на обертку, внешность обманчива", - заявила Орлова.

Ольга Орлова высказалась о Ксении Бородиной


Певица уверяет, что в их дружбе никто не пытается доминировать друг над другом. Они познакомились в осознанном возрасте, когда ничего не нужно доказывать окружающим и себе.

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Ключевые слова: julianews, Ольга Орлова, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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