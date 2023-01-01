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Евгения Медведева официально подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым

Сегодня, 13:30
В Сети уже давно хотят слухи о романе 23-фигуристки Евгении Медведевой с коллегой по льду Дмитрием Чигиревым.

Евгения Медведева официально подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым
В начале лета спортсменка отдыхала с ним на Мальдивах и даже выкладывала совместные фото на страницу своего блога.

В минувшее воскресенье Евгения побывала в студии «Шоу Воли». Спортсменка была одета в строгий костюм коричневого цвета, который слегка оголил ее зону декольте. Визажисты нанесли девушке весьма неброский макияж.

Евгения Медведева официально подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым


Павел Воля показал Евгении ее романтическое фото с Мальдив и напрямую спросил: «Это кто такой?».

Евгения Медведева официально подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым


Медведева честно призналась, что на снимке ее возлюбленный, который, к слову, находился в этот момент в студии в качестве поддержки.

Ведущий обратился к Чигиреву: «Дима, не обижай Женю ни при каких обстоятельствах».

Кстати, в прошлом году Евгении приписывали роман с тиктокером Даней Милохиным. Они вместе принимали участие в «Ледниковом периоде» и демонстрировали якобы чувства друг к другу. Позднее выяснилось, что это было сделано исключительно в рамках шоу.

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Ключевые слова: Евгения Медведева, Дмитрий Чигирев, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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