Евгения Медведева официально подтвердила отношения с фигуристом Дмитрием Чигиревым

В начале лета спортсменка отдыхала с ним на Мальдивах и даже выкладывала совместные фото на страницу своего блога.В минувшее воскресенье Евгения побывала в студии «Шоу Воли». Спортсменка была одета в строгий костюм коричневого цвета, который слегка оголил ее зону декольте. Визажисты нанесли девушке весьма неброский макияж.Павел Воля показал Евгении ее романтическое фото с Мальдив и напрямую спросил: «Это кто такой?».Медведева честно призналась, что на снимке ее возлюбленный, который, к слову, находился в этот момент в студии в качестве поддержки.Ведущий обратился к Чигиреву: «Дима, не обижай Женю ни при каких обстоятельствах».Кстати, в прошлом году Евгении приписывали роман с тиктокером Даней Милохиным. Они вместе принимали участие в «Ледниковом периоде» и демонстрировали якобы чувства друг к другу. Позднее выяснилось, что это было сделано исключительно в рамках шоу.