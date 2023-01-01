Скончался Стив Харвелл

Но к концу дня стало известно, что он скончался. Причиной этому стала последняя стадия печеночной недостаточности. Какое-то время музыкант провел в хосписе, но когда его состояние ухудшилось, врачи выписали Стива домой, чтобы он мог провести последние дни со своими близкими.Долгие годы Харвелл страдал алкоголизмом, что не могло не отразиться на его здоровье. Еще десять лет назад у него диагностировали порок сердца и неврологическое заболевание, которое повлияло на память и речь. Два года назад певец покинул музыкальный коллектив, который основал в 1994 году.