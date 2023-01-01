Долгие годы Харвелл страдал алкоголизмом, что не могло не отразиться на его здоровье. Еще десять лет назад у него диагностировали порок сердца и неврологическое заболевание, которое повлияло на память и речь. Два года назад певец покинул музыкальный коллектив, который основал в 1994 году.
Скончался Стив Харвелл
Сегодня, 13:22
Вчера в сети появились новости о том, что 56-летнему исполнителю главной темы "Шрека" и экс-вокалисту Smash Mouth осталось жить около недели.
Но к концу дня стало известно, что он скончался. Причиной этому стала последняя стадия печеночной недостаточности. Какое-то время музыкант провел в хосписе, но когда его состояние ухудшилось, врачи выписали Стива домой, чтобы он мог провести последние дни со своими близкими.
Долгие годы Харвелл страдал алкоголизмом, что не могло не отразиться на его здоровье. Еще десять лет назад у него диагностировали порок сердца и неврологическое заболевание, которое повлияло на память и речь. Два года назад певец покинул музыкальный коллектив, который основал в 1994 году.
Долгие годы Харвелл страдал алкоголизмом, что не могло не отразиться на его здоровье. Еще десять лет назад у него диагностировали порок сердца и неврологическое заболевание, которое повлияло на память и речь. Два года назад певец покинул музыкальный коллектив, который основал в 1994 году.
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Ключевые слова: julianews, Стив Харвелл
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Количество просмотров: 832
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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Скончался Стив Харвелл Вчера в сети появились новости о том, что 56-летнему исполнителю главной темы "Шрека" и экс-вокалисту Smash Mouth осталось жить около недели.
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